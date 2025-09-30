https://ria.ru/20250930/sud-2045460557.html

Суд в Москве удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину на 2,4 миллиарда рублей

Суд в Москве удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину на 2,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.09.2025

Суд в Москве удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину на 2,4 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T17:12:00+03:00

2025-09-30T17:12:00+03:00

2025-09-30T17:12:00+03:00

россия

москва

федеральная пассажирская компания

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39831/13/398311377_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_520b78053bc9d1fce445c0cac493ed8f.jpg

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, о взыскании с министерства финансов РФ около 2,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат судебного разбирательства, прошедшего во вторник в закрытом режиме. Как ранее пояснил в суде представитель истца, ФПК в 2023 году по договору с Росжелдором перевозила учащихся старше 10 лет с установленной законом 50%-ной льготой на билеты. Выпадающие доходы компании составили около 3,9 миллиарда рублей, а компенсировано за счет бюджета было только около 1,5 миллиарда рублей. В иске ФПК потребовала возместить свои потери в оставшемся размере, сказал юрист. На заседании в июле суд приобщил к делу документы для служебного пользования и решил перейти к закрытому разбирательству. Этот иск поступил в суд в декабре. Третьим лицом к делу привлечено Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). Суды нередко рассматривают крупные иски ФПК и других железнодорожных перевозчиков к Минфину, которые связаны с желанием добиться возмещения доходов, выпадающих из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты. В большинстве случаев выпадающие доходы перевозчика по этим статьям превышают суммы компенсаций, предусмотренных в заключаемых заранее соответствующих контрактах с Росжелдором. В последние годы суды удовлетворяют такие иски. Как указал суд в решении по одному из дел, "на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан". Суды, в частности, ссылаются на позицию Верховного суда, указавшего, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".

https://ria.ru/20250930/momotov-2045314342.html

https://ria.ru/20250926/arest-2044481329.html

https://realty.ria.ru/20250930/sud-2045322647.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, федеральная пассажирская компания, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), министерство финансов рф (минфин россии)