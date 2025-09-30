Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину на 2,4 миллиарда рублей
17:12 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/sud-2045460557.html
Суд в Москве удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину на 2,4 миллиарда рублей
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, о взыскании с министерства финансов РФ около 2,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат судебного разбирательства, прошедшего во вторник в закрытом режиме. Как ранее пояснил в суде представитель истца, ФПК в 2023 году по договору с Росжелдором перевозила учащихся старше 10 лет с установленной законом 50%-ной льготой на билеты. Выпадающие доходы компании составили около 3,9 миллиарда рублей, а компенсировано за счет бюджета было только около 1,5 миллиарда рублей. В иске ФПК потребовала возместить свои потери в оставшемся размере, сказал юрист. На заседании в июле суд приобщил к делу документы для служебного пользования и решил перейти к закрытому разбирательству. Этот иск поступил в суд в декабре. Третьим лицом к делу привлечено Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). Суды нередко рассматривают крупные иски ФПК и других железнодорожных перевозчиков к Минфину, которые связаны с желанием добиться возмещения доходов, выпадающих из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты. В большинстве случаев выпадающие доходы перевозчика по этим статьям превышают суммы компенсаций, предусмотренных в заключаемых заранее соответствующих контрактах с Росжелдором. В последние годы суды удовлетворяют такие иски. Как указал суд в решении по одному из дел, "на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан". Суды, в частности, ссылаются на позицию Верховного суда, указавшего, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".
© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
© РИА Новости / Андрей Волков
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
