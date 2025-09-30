Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске будут судить врача после гибели пациента - РИА Новости, 30.09.2025
16:57 30.09.2025
В Челябинске будут судить врача после гибели пациента
В Челябинске будут судить врача после гибели пациента
ЧЕЛЯБИНСК, 30 сен – РИА Новости. Следствие направило в суд уголовное дело в отношении врача-психиатра-нарколога в Челябинске, который ввел мужчине сильнодействующее вещество для вывода из состояния интоксикации, но пациент позже скончался, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По данным управления, с 1 июня 2022 года по 4 апреля 2025 года обвиняемый, имеющий высшее медицинское образование по специальности "врач-психиатр-нарколог", в составе организованной преступной группы из не менее 14 человек, незаконно приобрел, хранил и перевозил для сбыта сильнодействующие вещества, оказывая платные медпроцедуры по выведению из состояния алкогольной и наркотической интоксикации. Так, 15 января он в доме в деревне Касарги Сосновского района за 10 тысяч рублей, не имея лицензии, ввел 47-летнему мужчине внутривенно сильнодействующие вещества. После чего состояние мужчины ухудшилось и через непродолжительное время он скончался. "Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего врача… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска", - говорится в сообщении. Врач обвиняется по части 3 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта, совершенный организованной группой), части 2 статьи 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека), уточняется в сообщении. В ходе следствия с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, отмечает ведомство. Расследование уголовного дела в отношении соучастников продолжается, поясняется в сообщении.
ЧЕЛЯБИНСК, 30 сен – РИА Новости. Следствие направило в суд уголовное дело в отношении врача-психиатра-нарколога в Челябинске, который ввел мужчине сильнодействующее вещество для вывода из состояния интоксикации, но пациент позже скончался, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По данным управления, с 1 июня 2022 года по 4 апреля 2025 года обвиняемый, имеющий высшее медицинское образование по специальности "врач-психиатр-нарколог", в составе организованной преступной группы из не менее 14 человек, незаконно приобрел, хранил и перевозил для сбыта сильнодействующие вещества, оказывая платные медпроцедуры по выведению из состояния алкогольной и наркотической интоксикации. Так, 15 января он в доме в деревне Касарги Сосновского района за 10 тысяч рублей, не имея лицензии, ввел 47-летнему мужчине внутривенно сильнодействующие вещества. После чего состояние мужчины ухудшилось и через непродолжительное время он скончался.
"Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего врача… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска", - говорится в сообщении.
Врач обвиняется по части 3 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта, совершенный организованной группой), части 2 статьи 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека), уточняется в сообщении.
В ходе следствия с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, отмечает ведомство. Расследование уголовного дела в отношении соучастников продолжается, поясняется в сообщении.
