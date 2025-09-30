Защита запросила более мягкой меры пресечения для Чемезова, чем арест

Рейтинг@Mail.ru
16:53 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/sud-2045455024.html
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Сторона защиты настаивает на более мягкой мере пресечения, нежели арест, для свердловского экс-вице-губернатора Олега Чемезова, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. "Прошу избрать Чемезову Олегу более мягкую меру пресечения, нежели арест... Раз я начала говорить о диагнозе, это действительно диагноз не придуманный вчера, он болеет серьёзным заболеванием", - сказала в ходе заседания адвокат Чемезова Мария Кирилова.
Олег Чемезов
Олег Чемезов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Сторона защиты настаивает на более мягкой мере пресечения, нежели арест, для свердловского экс-вице-губернатора Олега Чемезова, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.
"Прошу избрать Чемезову Олегу более мягкую меру пресечения, нежели арест... Раз я начала говорить о диагнозе, это действительно диагноз не придуманный вчера, он болеет серьёзным заболеванием", - сказала в ходе заседания адвокат Чемезова Мария Кирилова.
