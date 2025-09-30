https://ria.ru/20250930/sud-2045455024.html
Защита запросила более мягкой меры пресечения для Чемезова, чем арест
Защита запросила более мягкой меры пресечения для Чемезова, чем арест - РИА Новости, 30.09.2025
Защита запросила более мягкой меры пресечения для Чемезова, чем арест
Сторона защиты настаивает на более мягкой мере пресечения, нежели арест, для свердловского экс-вице-губернатора Олега Чемезова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:53:00+03:00
2025-09-30T16:53:00+03:00
2025-09-30T16:53:00+03:00
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045041681_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_ca792ad568bc693181ef4aa230a05246.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Сторона защиты настаивает на более мягкой мере пресечения, нежели арест, для свердловского экс-вице-губернатора Олега Чемезова, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. "Прошу избрать Чемезову Олегу более мягкую меру пресечения, нежели арест... Раз я начала говорить о диагнозе, это действительно диагноз не придуманный вчера, он болеет серьёзным заболеванием", - сказала в ходе заседания адвокат Чемезова Мария Кирилова.
https://ria.ru/20250930/sud-2045434159.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045041681_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_1b5d6901b858d6f5502aae791fe16080.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Защита запросила более мягкой меры пресечения для Чемезова, чем арест
Адвокат Кирилова запросила более мягкой меры пресечения для Чемезова, чем арест