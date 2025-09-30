https://ria.ru/20250930/sud-2045455024.html

Защита запросила более мягкой меры пресечения для Чемезова, чем арест

Защита запросила более мягкой меры пресечения для Чемезова, чем арест - РИА Новости, 30.09.2025

Защита запросила более мягкой меры пресечения для Чемезова, чем арест

Сторона защиты настаивает на более мягкой мере пресечения, нежели арест, для свердловского экс-вице-губернатора Олега Чемезова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T16:53:00+03:00

2025-09-30T16:53:00+03:00

2025-09-30T16:53:00+03:00

происшествия

екатеринбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045041681_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_ca792ad568bc693181ef4aa230a05246.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Сторона защиты настаивает на более мягкой мере пресечения, нежели арест, для свердловского экс-вице-губернатора Олега Чемезова, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. "Прошу избрать Чемезову Олегу более мягкую меру пресечения, нежели арест... Раз я начала говорить о диагнозе, это действительно диагноз не придуманный вчера, он болеет серьёзным заболеванием", - сказала в ходе заседания адвокат Чемезова Мария Кирилова.

https://ria.ru/20250930/sud-2045434159.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург