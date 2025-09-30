https://ria.ru/20250930/sud-2045433174.html
Экс-вице-губернатору Краснодарского края избрали меру пресечения
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Октябрьским районным судом города Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Власова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ и частью 3 статьи 33 – частью 4 статьи 159 УК РФ", - говорится в сообщении.
