Экс-вице-губернатору Краснодарского края избрали меру пресечения - РИА Новости, 30.09.2025
15:52 30.09.2025
Экс-вице-губернатору Краснодарского края избрали меру пресечения
Экс-вице-губернатору Краснодарского края избрали меру пресечения - РИА Новости, 30.09.2025
Экс-вице-губернатору Краснодарского края избрали меру пресечения
Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T15:52:00+03:00
2025-09-30T15:52:00+03:00
происшествия
краснодарский край
краснодар
россия
александр власов
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. &quot;Октябрьским районным судом города Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Власова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ и частью 3 статьи 33 – частью 4 статьи 159 УК РФ&quot;, - говорится в сообщении.
краснодарский край
краснодар
россия
происшествия, краснодарский край, краснодар, россия, александр власов
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Россия, Александр Власов
Экс-вице-губернатору Краснодарского края избрали меру пресечения

Экс-вице-губернатора Краснодарского края Власова заключили под стражу

СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Октябрьским районным судом города Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Власова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ и частью 3 статьи 33 – частью 4 статьи 159 УК РФ", - говорится в сообщении.

Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Меру пресечения экс-вице-губернатору Свердловской области изберут сегодня
Вчера, 15:41
 
