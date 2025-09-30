https://ria.ru/20250930/sud-2045432765.html

Суд подтвердил приоритет гигантских требований телеканалов к "дочке" Google

Суд подтвердил приоритет гигантских требований телеканалов к "дочке" Google - РИА Новости, 30.09.2025

Суд подтвердил приоритет гигантских требований телеканалов к "дочке" Google

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, признавших требования российских телеканалов к ООО "Гугл" на сумму... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T15:49:00+03:00

2025-09-30T15:49:00+03:00

2025-09-30T15:49:00+03:00

москва

россия

google

вгтрк

нтв (телеканал)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746329107_0:329:2963:1996_1920x0_80_0_0_a8e29ed280fa009ef70260190d57091a.jpg

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, признавших требования российских телеканалов к ООО "Гугл" на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число) текущими, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Текущие требования удовлетворяются в приоритетном порядке по сравнению с требованиями, включенными в реестр требований кредиторов должника. Требования телеканалов – "Первого", ВГТРК, НТВ, "ТВ-Центр", "Рен-ТВ" и других – к российской "дочке" Google основаны на решениях судов, которые по искам СМИ обязали структуры Google, в том числе ООО "Гугл", разблокировать их YouTube-каналы. На случай неисполнения решения суды взыскали с ответчиков судебную неустойку (астрент), которая увеличивается в геометрической прогрессии по мере увеличения периода неисполнения. Арбитражный суд Москвы, рассмотрев разногласия между конкурсным управляющим "Гугла" Валерием Таляровским и американской Google International LLC, признал требования текущими, так как они возникли после возбуждения дела о банкротстве. С этим выводом впоследствии согласился Девятый арбитражный апелляционный суд. Кассацию на судебные акты подавала Google International LLC. Как ранее рассказал РИА Новости Таляровский, в реестре текущих требований 18 требований 16 кредиторов на общую сумму 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов сто тысяч рублей. Он пояснил, что в отличие от обязательств американского Google, которые продолжают увеличиваться, долг "Гугла" рассчитан на дату признания его банкротом и зафиксирован. Как отметил управляющий, в деле о банкротстве текущие кредиторы могут рассчитывать в основном на конвертацию астрентного обязательства в требование из субсидиарной ответственности. И в этом случае все кредиторы даже при исполнении судебных актов по субсидиарной ответственности в иностранных юрисдикциях смогут претендовать только на совокупную величину активов Google в юрисдикции по месту признания (а в конечном счете на величину капитализации Alphabet). По словам Таляровского, "установленный на основании российских судебных актов размер требований будет иметь значение прежде всего для определения пропорции доли соответствующего канала в отношении того или иного объема взысканных средств". По состоянию на 26 сентября, общая сумма голосующих требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов, превысила 22,4 миллиарда рублей, из них требования ФНС России составляют около 21,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250930/google--2045381570.html

https://ria.ru/20250221/google--2000722252.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, google, вгтрк, нтв (телеканал), экономика