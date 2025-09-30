https://ria.ru/20250930/sud-2045431523.html

Меру пресечения экс-вице-губернатору Свердловской области изберут сегодня

Меру пресечения экс-вице-губернатору Свердловской области изберут сегодня - РИА Новости, 30.09.2025

Меру пресечения экс-вице-губернатору Свердловской области изберут сегодня

Меру пресечения бывшему свердловскому вице-губернатору Олегу Чемезову изберут во вторник в 17.00 (15.00 мск), сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T15:41:00+03:00

2025-09-30T15:41:00+03:00

2025-09-30T15:41:00+03:00

происшествия

свердловская область

москва

екатеринбург

алексей бобров

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Меру пресечения бывшему свердловскому вице-губернатору Олегу Чемезову изберут во вторник в 17.00 (15.00 мск), сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. "Суд по Чемезову пройдет сегодня в 17.00 (15.00 мск)", - сообщили в пресс-службе, уточнив. что заседание пройдет в Верх-Исетском районном суде. Ранее сообщалось, что мера пресечения будет избрана в среду. Олег Чемезов – один из ответчиков по иску Генпрокуратуры о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявил журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы. Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области. В понедельник его адвокат Мария Кирилова сообщила РИА Новости о задержании Чемезова главным следственным управлением по подозрению в мошенничестве, отметив, что обвинение ему предъявлено не было, а подозрение не было разъяснено. Также она сообщила, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Экс-супругу Чемезова Елену 22 сентября отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц, свой вины она не признает. Двадцать третьего сентября правоохранительные органы сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров этой корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. На заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова.

https://ria.ru/20250405/kuyvashev-2009462027.html

https://ria.ru/20250417/dedov-2011897359.html

https://ria.ru/20250619/udo-2023950551.html

свердловская область

москва

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, свердловская область, москва, екатеринбург, алексей бобров, генеральная прокуратура рф