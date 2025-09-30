Рейтинг@Mail.ru
Уроженец Мелитополя получил пожизненный срок за попытку отравления летчиков - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 30.09.2025 (обновлено: 15:42 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/sud-2045390863.html
Уроженец Мелитополя получил пожизненный срок за попытку отравления летчиков
Уроженец Мелитополя получил пожизненный срок за попытку отравления летчиков - РИА Новости, 30.09.2025
Уроженец Мелитополя получил пожизненный срок за попытку отравления летчиков
Апелляционный военный суд приговорил к пожизненному заключению уроженца Мелитополя за попытку отравления выпускников авиационного училища в Армавире, ранее... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T15:12:00+03:00
2025-09-30T15:42:00+03:00
происшествия
россия
мелитополь
армавир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993446390_0:125:1122:756_1920x0_80_0_0_3513d1593029a9923b0ee4d593578a5f.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Апелляционный военный суд приговорил к пожизненному заключению уроженца Мелитополя за попытку отравления выпускников авиационного училища в Армавире, ранее осужденного к 27 годам лишения свободы, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. "Апелляционный военный суд рассмотрел представление прокуратуры Краснодарского края по уголовному делу в отношении уроженца города Мелитополя Егора Семенова. Ранее Южным окружным военным судом Семенов, получивший в июле 2022 года гражданство Российской Федерации, осужден по ст. 275 УК РФ (государственная измена), п. "а" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный с использованием отравляющих, опасных химических веществ) к 27 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении. "Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокуратуры, изменил приговор и назначил осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы", - уточняется в релизе. Южный окружной военный суд в конце апреля назначил Семенову 27 лет лишения свободы. Прокуратура, требовавшая пожизненного заключения, заявила, что обжалует приговор. По версии следствия, в 2022 году Семенов стал гражданином РФ, а в апреле 2023 года был завербован сотрудником спецслужб Украины. Он получил задание организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За это ему обещали 400 тысяч рублей, но деньги обвиняемый так и не получил. Мужчина прибыл в Армавир. Как сообщала прокуратура, Семенов приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт, которые он отравил. В октябре 2023 года через курьера все это было доставлено в ресторан "Царская Охота". Летчики не смогли установить, от кого поступила посылка, поэтому передали спиртные напитки и торт работникам правоохранительных органов. При проведении экспертизы было установлено, что спиртное и торт отравлены. Свою вину в суде Семенов признал в полном объеме.
https://ria.ru/20250818/sud-2036094921.html
https://ria.ru/20250930/krokus-2045284041.html
россия
мелитополь
армавир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993446390_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d6951428de7deedc916733c97bafe99b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мелитополь, армавир
Происшествия, Россия, Мелитополь, Армавир
Уроженец Мелитополя получил пожизненный срок за попытку отравления летчиков

Мужчина получил пожизненный срок за попытку отравления летчиков в Армавире

© Фото : РИА НовостиПодсудимый по делу о попытке отравления военных летчиков в Армавире Егор Семенов
Подсудимый по делу о попытке отравления военных летчиков в Армавире Егор Семенов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : РИА Новости
Подсудимый по делу о попытке отравления военных летчиков в Армавире Егор Семенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Апелляционный военный суд приговорил к пожизненному заключению уроженца Мелитополя за попытку отравления выпускников авиационного училища в Армавире, ранее осужденного к 27 годам лишения свободы, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
"Апелляционный военный суд рассмотрел представление прокуратуры Краснодарского края по уголовному делу в отношении уроженца города Мелитополя Егора Семенова. Ранее Южным окружным военным судом Семенов, получивший в июле 2022 года гражданство Российской Федерации, осужден по ст. 275 УК РФ (государственная измена), п. "а" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный с использованием отравляющих, опасных химических веществ) к 27 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Ростислав Журавлев в здании суда - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Суд вынес приговор фигуранту дела о покушении на экс-подполковника СБУ
18 августа, 16:43
"Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокуратуры, изменил приговор и назначил осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы", - уточняется в релизе.
Южный окружной военный суд в конце апреля назначил Семенову 27 лет лишения свободы. Прокуратура, требовавшая пожизненного заключения, заявила, что обжалует приговор.
По версии следствия, в 2022 году Семенов стал гражданином РФ, а в апреле 2023 года был завербован сотрудником спецслужб Украины. Он получил задание организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За это ему обещали 400 тысяч рублей, но деньги обвиняемый так и не получил.
Мужчина прибыл в Армавир. Как сообщала прокуратура, Семенов приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт, которые он отравил. В октябре 2023 года через курьера все это было доставлено в ресторан "Царская Охота".
Летчики не смогли установить, от кого поступила посылка, поэтому передали спиртные напитки и торт работникам правоохранительных органов. При проведении экспертизы было установлено, что спиртное и торт отравлены. Свою вину в суде Семенов признал в полном объеме.
Последствия теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Родственники погибших в "Крокусе" не приходят на заседания суда
Вчера, 07:07
 
ПроисшествияРоссияМелитопольАрмавир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала