Уроженец Мелитополя получил пожизненный срок за попытку отравления летчиков

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Апелляционный военный суд приговорил к пожизненному заключению уроженца Мелитополя за попытку отравления выпускников авиационного училища в Армавире, ранее осужденного к 27 годам лишения свободы, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. "Апелляционный военный суд рассмотрел представление прокуратуры Краснодарского края по уголовному делу в отношении уроженца города Мелитополя Егора Семенова. Ранее Южным окружным военным судом Семенов, получивший в июле 2022 года гражданство Российской Федерации, осужден по ст. 275 УК РФ (государственная измена), п. "а" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный с использованием отравляющих, опасных химических веществ) к 27 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении. "Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокуратуры, изменил приговор и назначил осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы", - уточняется в релизе. Южный окружной военный суд в конце апреля назначил Семенову 27 лет лишения свободы. Прокуратура, требовавшая пожизненного заключения, заявила, что обжалует приговор. По версии следствия, в 2022 году Семенов стал гражданином РФ, а в апреле 2023 года был завербован сотрудником спецслужб Украины. Он получил задание организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За это ему обещали 400 тысяч рублей, но деньги обвиняемый так и не получил. Мужчина прибыл в Армавир. Как сообщала прокуратура, Семенов приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт, которые он отравил. В октябре 2023 года через курьера все это было доставлено в ресторан "Царская Охота". Летчики не смогли установить, от кого поступила посылка, поэтому передали спиртные напитки и торт работникам правоохранительных органов. При проведении экспертизы было установлено, что спиртное и торт отравлены. Свою вину в суде Семенов признал в полном объеме.

