Суд оставил в силе приговор экс-главе департамента Минобороны Куракину

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным 17-летний приговор бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину по делу о взятках за незаконную рубку леса, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. "Приговор Никулинского районного суда города Москвы изменить... в остальной части приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия. Таким образом, суд внес в решение нижестоящей инстанции некоторые изменения технического характера в части реквизитов для оплаты штрафа и деталей взыскания изъятых денежных средств и арестованных активов, оставив назначенное наказание в силе. Никулинский суд Москвы в ноябре 2024 года приговорил Куракина к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 369 миллионов рублей. Экс-руководителя ФГАУ "Оборонлес" Владислава Холодкова и бывшего начальника АО "Мальтинский военный лесхоз" Максима Ана осудили на 14 лет с аналогичными штрафами. Также суд солидарно взыскал с фигурантов более 1,6 миллиарда рублей в счет возмещения ущерба, нанесенного подведомственному Минобороны ФГАУ "Управление лесного хозяйства" и непосредственно министерству. Приговор был обжалован защитой и обвинением. Адвокаты и сами фигуранты просили отменить приговор, указывая, что суд первой инстанции допустил существенное количество нарушений уголовно-процессуального законодательства. Наличие ущерба от рубки леса, как утверждал Куракин, должным образом даже не был доказано. Поврежденная древесина с нулевой стоимостью была оценена как ликвидная, заявлял Максим Ан. Представитель потерпевшей стороны ФГАУ "Оборонлес" Минобороны России просил оставить приговор в силе, указал, что незаконные вырубки в Нижнеудинском и Шелеховском военных лесничествах Иркутской области были, древесина продавалась по заниженной стоимости, а вина фигурантов дела доказана. Прокурор просила суд оставить наказание в силе и отклонить апелляционные жалобы, но внести в текст приговора ряд уточнений технического характера. Задержали Куракина, занимавшего в тот момент должность зампреда правительства – министра экологии и природопользования Московской области, в ноябре 2020 года и отправили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии занимавший тогда должность генерального прокурора РФ Игорь Краснов заявлял, что чиновнику также вменяют злоупотребление должностными полномочиями с ущербом примерно на 3 миллиарда рублей. По словам Краснова, Куракин, будучи руководителем департамента имущественных отношений Минобороны РФ, и иные лица в 2013-2019 годы организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам. Параллельно составлялись фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса. В деле фигурируют взятки на общую сумму 131 миллион рублей, сообщалось в суде. Всем фигурантам было предъявлено обвинение в получении особо крупных взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, Куракину также вменили незаконное хранение оружия и незаконное изготовление или переделку оружия. Как стало известно в ходе одного из заседаний, речь идет о трофейном пистолете-пулемете МР38/40, изготовленном в 1940 году в нацистской Германии. Куракин, по его версии, получил оружие в подарок от коллег, изменения в него не вносил.

