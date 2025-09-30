https://ria.ru/20250930/sud-2045355408.html
Суд оставил в силе приговор экс-главе департамента Минобороны Куракину
Суд оставил в силе приговор экс-главе департамента Минобороны Куракину - РИА Новости, 30.09.2025
Суд оставил в силе приговор экс-главе департамента Минобороны Куракину
Мосгорсуд признал законным 17-летний приговор бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину по делу о взятках за... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T13:36:00+03:00
2025-09-30T13:36:00+03:00
2025-09-30T13:36:00+03:00
происшествия
россия
москва
иркутская область
дмитрий куракин
игорь краснов
владислав холодков
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810765244_0:136:3190:1930_1920x0_80_0_0_cd62dfa6b42d03ecdb1627c6c2e06af2.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным 17-летний приговор бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину по делу о взятках за незаконную рубку леса, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. "Приговор Никулинского районного суда города Москвы изменить... в остальной части приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия. Таким образом, суд внес в решение нижестоящей инстанции некоторые изменения технического характера в части реквизитов для оплаты штрафа и деталей взыскания изъятых денежных средств и арестованных активов, оставив назначенное наказание в силе. Никулинский суд Москвы в ноябре 2024 года приговорил Куракина к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 369 миллионов рублей. Экс-руководителя ФГАУ "Оборонлес" Владислава Холодкова и бывшего начальника АО "Мальтинский военный лесхоз" Максима Ана осудили на 14 лет с аналогичными штрафами. Также суд солидарно взыскал с фигурантов более 1,6 миллиарда рублей в счет возмещения ущерба, нанесенного подведомственному Минобороны ФГАУ "Управление лесного хозяйства" и непосредственно министерству. Приговор был обжалован защитой и обвинением. Адвокаты и сами фигуранты просили отменить приговор, указывая, что суд первой инстанции допустил существенное количество нарушений уголовно-процессуального законодательства. Наличие ущерба от рубки леса, как утверждал Куракин, должным образом даже не был доказано. Поврежденная древесина с нулевой стоимостью была оценена как ликвидная, заявлял Максим Ан. Представитель потерпевшей стороны ФГАУ "Оборонлес" Минобороны России просил оставить приговор в силе, указал, что незаконные вырубки в Нижнеудинском и Шелеховском военных лесничествах Иркутской области были, древесина продавалась по заниженной стоимости, а вина фигурантов дела доказана. Прокурор просила суд оставить наказание в силе и отклонить апелляционные жалобы, но внести в текст приговора ряд уточнений технического характера. Задержали Куракина, занимавшего в тот момент должность зампреда правительства – министра экологии и природопользования Московской области, в ноябре 2020 года и отправили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии занимавший тогда должность генерального прокурора РФ Игорь Краснов заявлял, что чиновнику также вменяют злоупотребление должностными полномочиями с ущербом примерно на 3 миллиарда рублей. По словам Краснова, Куракин, будучи руководителем департамента имущественных отношений Минобороны РФ, и иные лица в 2013-2019 годы организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам. Параллельно составлялись фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса. В деле фигурируют взятки на общую сумму 131 миллион рублей, сообщалось в суде. Всем фигурантам было предъявлено обвинение в получении особо крупных взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, Куракину также вменили незаконное хранение оружия и незаконное изготовление или переделку оружия. Как стало известно в ходе одного из заседаний, речь идет о трофейном пистолете-пулемете МР38/40, изготовленном в 1940 году в нацистской Германии. Куракин, по его версии, получил оружие в подарок от коллег, изменения в него не вносил.
https://ria.ru/20250930/krasnodar-2045315549.html
https://realty.ria.ru/20250930/sud-2045322647.html
https://ria.ru/20250930/sud-2045321093.html
https://ria.ru/20250926/momotov-2044686288.html
россия
москва
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810765244_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_5ec0e5e7c0c33bd7f804e133e7924835.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, иркутская область, дмитрий куракин, игорь краснов, владислав холодков, московский городской суд, оборонлес
Происшествия, Россия, Москва, Иркутская область, Дмитрий Куракин, Игорь Краснов, Владислав Холодков, Московский городской суд, Оборонлес
Суд оставил в силе приговор экс-главе департамента Минобороны Куракину
Мосгорсуд оставил в силе 17-летний приговор экс-главе департамента МО Куракину
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным 17-летний приговор бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину по делу о взятках за незаконную рубку леса, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Приговор Никулинского районного суда города Москвы
изменить... в остальной части приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.
Таким образом, суд внес в решение нижестоящей инстанции некоторые изменения технического характера в части реквизитов для оплаты штрафа и деталей взыскания изъятых денежных средств и арестованных активов, оставив назначенное наказание в силе.
Никулинский суд Москвы в ноябре 2024 года приговорил Куракина
к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 369 миллионов рублей. Экс-руководителя ФГАУ "Оборонлес
" Владислава Холодкова
и бывшего начальника АО "Мальтинский военный лесхоз" Максима Ана осудили на 14 лет с аналогичными штрафами. Также суд солидарно взыскал с фигурантов более 1,6 миллиарда рублей в счет возмещения ущерба, нанесенного подведомственному Минобороны ФГАУ "Управление лесного хозяйства" и непосредственно министерству. Приговор был обжалован защитой и обвинением.
Адвокаты и сами фигуранты просили отменить приговор, указывая, что суд первой инстанции допустил существенное количество нарушений уголовно-процессуального законодательства. Наличие ущерба от рубки леса, как утверждал Куракин, должным образом даже не был доказано. Поврежденная древесина с нулевой стоимостью была оценена как ликвидная, заявлял Максим Ан.
Представитель потерпевшей стороны ФГАУ "Оборонлес" Минобороны России просил оставить приговор в силе, указал, что незаконные вырубки в Нижнеудинском и Шелеховском военных лесничествах Иркутской области
были, древесина продавалась по заниженной стоимости, а вина фигурантов дела доказана.
Прокурор просила суд оставить наказание в силе и отклонить апелляционные жалобы, но внести в текст приговора ряд уточнений технического характера.
Задержали Куракина, занимавшего в тот момент должность зампреда правительства – министра экологии и природопользования Московской области
, в ноябре 2020 года и отправили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии занимавший тогда должность генерального прокурора РФ Игорь Краснов
заявлял, что чиновнику также вменяют злоупотребление должностными полномочиями с ущербом примерно на 3 миллиарда рублей.
По словам Краснова, Куракин, будучи руководителем департамента имущественных отношений Минобороны РФ, и иные лица в 2013-2019 годы организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам. Параллельно составлялись фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса.
В деле фигурируют взятки на общую сумму 131 миллион рублей, сообщалось в суде.
Всем фигурантам было предъявлено обвинение в получении особо крупных взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, Куракину также вменили незаконное хранение оружия и незаконное изготовление или переделку оружия.
Как стало известно в ходе одного из заседаний, речь идет о трофейном пистолете-пулемете МР38/40, изготовленном в 1940 году в нацистской Германии
. Куракин, по его версии, получил оружие в подарок от коллег, изменения в него не вносил.