СМИ: суд на Украине удалил из реестра решения по делу о ликвидации Парубия
12:47 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/sud-2045339926.html
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Суд на Украине удалил из имеющегося в открытом доступе реестра все решения, касающиеся дела о ликвидации экс-спикера Рады, бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, сообщило агентство "Украинские новости". "Галицкий районный суд Львова удалил из реестра все решения, касающиеся убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом свидетельствуют поиск в судебном реестре. По номеру уголовного производства, по номеру дела, а также по ключевым словам отныне невозможно найти никаких решений или материалов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинских новостей". Агентство уточняет, что причины такого решения неизвестны, допускают, что материалы дела засекречены. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский 1 сентября сообщил, что мужчина, предположительно, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
Момент убийства Андрея Парубия
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Момент убийства Андрея Парубия
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Суд на Украине удалил из имеющегося в открытом доступе реестра все решения, касающиеся дела о ликвидации экс-спикера Рады, бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, сообщило агентство "Украинские новости".
"Галицкий районный суд Львова удалил из реестра все решения, касающиеся убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом свидетельствуют поиск в судебном реестре. По номеру уголовного производства, по номеру дела, а также по ключевым словам отныне невозможно найти никаких решений или материалов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинских новостей".
Агентство уточняет, что причины такого решения неизвестны, допускают, что материалы дела засекречены.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский 1 сентября сообщил, что мужчина, предположительно, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
