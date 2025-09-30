https://ria.ru/20250930/sud-2045336009.html

Суд отложил заседание по иску о ликвидации Киевской митрополии УПЦ

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Суд на Украине отложил заседание суда по иску о ликвидации Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) до 30 октября, сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман. Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский 2 сентября сообщил, что госслужба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, которую возглавляет предстоятель митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Заседание суда по делу назначили на 30 сентября. Как пояснил накануне Чекман, это должно было быть подготовительным заседание. "Сегодня отложили судебное заседание на 30 октября на 10 часов (совпадает с мск) в связи с болезнью судьи", - сказал Чекман в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале. На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне.

