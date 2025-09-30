https://ria.ru/20250930/sud-2045321093.html
В Брянской области экс-главу района обвинили в превышении полномочий
В Брянской области экс-главу района обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 30.09.2025
В Брянской области экс-главу района обвинили в превышении полномочий
Комаричский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Комаричского муниципального района Василия Белина,... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T11:20:00+03:00
2025-09-30T11:20:00+03:00
2025-09-30T11:20:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
ТУЛА, 30 сен – РИА Новости. Комаричский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Комаричского муниципального района Василия Белина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале. "В Комаричский районный суд Брянской области поступило уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Комаричского муниципального района В.И. Белина, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы СУСК России по Брянской области, обвиняемый в декабре 2023 года подписал разрешение на строительство несельскохозяйственных складских помещений на землях сельскохозяйственного назначения. Как уточнили в пресс-службе судов Брянской области, в 2024 году застройщик снял и переместил плодородный слой почвы, что причинило вред на сумму свыше 128 миллионов рублей. "Судебное разбирательство по данному делу назначено на 6 октября 2025 года", - сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
https://ria.ru/20250926/momotov-2044686288.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия
Происшествия, Брянская область, Россия
В Брянской области экс-главу района обвинили в превышении полномочий
Экс-главу района в Брянской области Белина обвинили в превышении полномочий