В Брянской области экс-главу района обвинили в превышении полномочий

ТУЛА, 30 сен – РИА Новости. Комаричский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Комаричского муниципального района Василия Белина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале. "В Комаричский районный суд Брянской области поступило уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Комаричского муниципального района В.И. Белина, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы СУСК России по Брянской области, обвиняемый в декабре 2023 года подписал разрешение на строительство несельскохозяйственных складских помещений на землях сельскохозяйственного назначения. Как уточнили в пресс-службе судов Брянской области, в 2024 году застройщик снял и переместил плодородный слой почвы, что причинило вред на сумму свыше 128 миллионов рублей. "Судебное разбирательство по данному делу назначено на 6 октября 2025 года", - сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

