В Брянской области экс-главу района обвинили в превышении полномочий
11:20 30.09.2025
В Брянской области экс-главу района обвинили в превышении полномочий
В Брянской области экс-главу района обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 30.09.2025
В Брянской области экс-главу района обвинили в превышении полномочий
Комаричский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Комаричского муниципального района Василия Белина,... РИА Новости, 30.09.2025
ТУЛА, 30 сен – РИА Новости. Комаричский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Комаричского муниципального района Василия Белина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале. "В Комаричский районный суд Брянской области поступило уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Комаричского муниципального района В.И. Белина, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы СУСК России по Брянской области, обвиняемый в декабре 2023 года подписал разрешение на строительство несельскохозяйственных складских помещений на землях сельскохозяйственного назначения. Как уточнили в пресс-службе судов Брянской области, в 2024 году застройщик снял и переместил плодородный слой почвы, что причинило вред на сумму свыше 128 миллионов рублей. "Судебное разбирательство по данному делу назначено на 6 октября 2025 года", - сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
происшествия, брянская область, россия
Происшествия, Брянская область, Россия
В Брянской области экс-главу района обвинили в превышении полномочий

Экс-главу района в Брянской области Белина обвинили в превышении полномочий

ТУЛА, 30 сен – РИА Новости. Комаричский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Комаричского муниципального района Василия Белина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в своем Telegram-канале.
"В Комаричский районный суд Брянской области поступило уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Комаричского муниципального района В.И. Белина, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы СУСК России по Брянской области, обвиняемый в декабре 2023 года подписал разрешение на строительство несельскохозяйственных складских помещений на землях сельскохозяйственного назначения. Как уточнили в пресс-службе судов Брянской области, в 2024 году застройщик снял и переместил плодородный слой почвы, что причинило вред на сумму свыше 128 миллионов рублей.
"Судебное разбирательство по данному делу назначено на 6 октября 2025 года", - сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
26 сентября, 18:58
 
