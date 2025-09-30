Рейтинг@Mail.ru
Суд наложил взыскания на имущество судьи ВС России в отставке Момотова - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:35 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/sud-2045286223.html
Суд наложил взыскания на имущество судьи ВС России в отставке Момотова
Суд наложил взыскания на имущество судьи ВС России в отставке Момотова - РИА Новости, 30.09.2025
Суд наложил взыскания на имущество судьи ВС России в отставке Момотова
Останкинский суд Москвы открыл 26 исполнительных производств по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T07:35:00+03:00
2025-09-30T07:35:00+03:00
происшествия
россия
виктор момотов
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043754351_0:0:1532:863_1920x0_80_0_0_5a361658711081ba624cffb6cf88ecb1.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Останкинский суд Москвы открыл 26 исполнительных производств по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости. Восемь из открытых исполнительных производств - обращения взыскания на заложенное имущество. Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что ГП просит наложить обеспечительный арест на имущество Момотова. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности. Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые, по версии истца, тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц. Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресекались Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону краснодарского предпринимателя Андрея Марченко, говорится в иске. Сегодня суд проведет беседу по иску.
https://ria.ru/20250930/delo-2045281272.html
https://ria.ru/20250930/prigovor-2045279853.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043754351_163:0:1424:946_1920x0_80_0_0_5690b9572ed7244c55688b2a2fb8b203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, виктор момотов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Виктор Момотов, Генеральная прокуратура РФ
Суд наложил взыскания на имущество судьи ВС России в отставке Момотова

Суд в Москве наложил взыскания на имущество судьи ВС России в отставке Момотова

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РоссииВиктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации России
Виктор Момотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Останкинский суд Москвы открыл 26 исполнительных производств по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости.
Восемь из открытых исполнительных производств - обращения взыскания на заложенное имущество.
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Суд приступил к рассмотрению дела экс-замглавы МВД Дагестана о взятках
Вчера, 06:19
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что ГП просит наложить обеспечительный арест на имущество Момотова.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.
Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые, по версии истца, тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц. Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресекались Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону краснодарского предпринимателя Андрея Марченко, говорится в иске. Сегодня суд проведет беседу по иску.
Ольга Ярилова - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Экс-замминистра Ярилова обжаловала приговор в Верховном суде
Вчера, 05:53
 
ПроисшествияРоссияВиктор МомотовГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала