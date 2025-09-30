https://ria.ru/20250930/sud-2045286223.html
Суд наложил взыскания на имущество судьи ВС России в отставке Момотова
Суд наложил взыскания на имущество судьи ВС России в отставке Момотова - РИА Новости, 30.09.2025
Суд наложил взыскания на имущество судьи ВС России в отставке Момотова
Останкинский суд Москвы открыл 26 исполнительных производств по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Останкинский суд Москвы открыл 26 исполнительных производств по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости. Восемь из открытых исполнительных производств - обращения взыскания на заложенное имущество. Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что ГП просит наложить обеспечительный арест на имущество Момотова. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности. Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые, по версии истца, тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц. Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресекались Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону краснодарского предпринимателя Андрея Марченко, говорится в иске. Сегодня суд проведет беседу по иску.
россия
Суд наложил взыскания на имущество судьи ВС России в отставке Момотова
Суд в Москве наложил взыскания на имущество судьи ВС России в отставке Момотова