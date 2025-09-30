Суд оставил под арестом мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево
Суд в Химках оставил в СИЗО мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, в Химкинском городском суде Московской области
Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, в Химкинском городском суде Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Московский областной суд признал законным решение о продлении ареста до октября Владимиру Витикову, бросившему ребенка на пол в аэропорту "Шереметьево", указано в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Судебный акт оставлен без изменения", - сказано в материалах.
Химкинский городской суд продлил арест обвиняемому до 24 октября.
Ранее в ходе избрания меры пресечения в суде адвокат просила отправить Витикова не в СИЗО, а на медицинское освидетельствование. Защита утверждала, что на допросе он вел себя неадекватно. По ее мнению, его показания нельзя было воспринимать как основу для уголовного дела, так как он не осознавал, что происходит.
Как сообщала в суде следователь, Витиков признал вину и раскаялся.
По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил двухлетнего ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира.
В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. В министерстве здравоохранения региона 11 июля сообщили, что мальчика выписали из больницы. Двухлетний ребенок провел в центре 19 дней, из которых десять - в коме. В конце августа отец ребенка сообщил, что мальчик проходит реабилитацию. Также он рассказал, что тот стал плохо спать, часто плакать по ночам и вести себя не так, как раньше.