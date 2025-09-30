Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил под арестом мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:09 30.09.2025 (обновлено: 03:03 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/sud-2045270256.html
Суд оставил под арестом мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево
Суд оставил под арестом мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево - РИА Новости, 30.09.2025
Суд оставил под арестом мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево
Московский областной суд признал законным решение о продлении ареста до октября Владимиру Витикову, бросившему ребенка на пол в аэропорту "Шереметьево", указано РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T02:09:00+03:00
2025-09-30T03:03:00+03:00
происшествия
каир (город)
московская область (подмосковье)
ирина волк
химкинский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025586343_0:0:2992:1682_1920x0_80_0_0_ecc7ce64c96f0e030217bce4921a60eb.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Московский областной суд признал законным решение о продлении ареста до октября Владимиру Витикову, бросившему ребенка на пол в аэропорту "Шереметьево", указано в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Судебный акт оставлен без изменения", - сказано в материалах. Химкинский городской суд продлил арест обвиняемому до 24 октября. Ранее в ходе избрания меры пресечения в суде адвокат просила отправить Витикова не в СИЗО, а на медицинское освидетельствование. Защита утверждала, что на допросе он вел себя неадекватно. По ее мнению, его показания нельзя было воспринимать как основу для уголовного дела, так как он не осознавал, что происходит. Как сообщала в суде следователь, Витиков признал вину и раскаялся. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил двухлетнего ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. В министерстве здравоохранения региона 11 июля сообщили, что мальчика выписали из больницы. Двухлетний ребенок провел в центре 19 дней, из которых десять - в коме. В конце августа отец ребенка сообщил, что мальчик проходит реабилитацию. Также он рассказал, что тот стал плохо спать, часто плакать по ночам и вести себя не так, как раньше.
https://ria.ru/20250626/arest-2025594731.html
https://ria.ru/20250624/obvinenie-2025213552.html
каир (город)
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025586343_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_ca23594879b777ea5c5150f9b80caaa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, каир (город), московская область (подмосковье), ирина волк, химкинский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Каир (город), Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Химкинский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Суд оставил под арестом мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

Суд в Химках оставил в СИЗО мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, в Химкинском городском суде Московской области
Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, в Химкинском городском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, в Химкинском городском суде Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Московский областной суд признал законным решение о продлении ареста до октября Владимиру Витикову, бросившему ребенка на пол в аэропорту "Шереметьево", указано в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Судебный акт оставлен без изменения", - сказано в материалах.
Мужчину, который в аэропорту Шереметьево бросил двухлетнего ребенка, приводят в здание суда - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Суд арестовал мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево
26 июня, 16:20
Химкинский городской суд продлил арест обвиняемому до 24 октября.
Ранее в ходе избрания меры пресечения в суде адвокат просила отправить Витикова не в СИЗО, а на медицинское освидетельствование. Защита утверждала, что на допросе он вел себя неадекватно. По ее мнению, его показания нельзя было воспринимать как основу для уголовного дела, так как он не осознавал, что происходит.
Как сообщала в суде следователь, Витиков признал вину и раскаялся.
По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил двухлетнего ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира.
В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. В министерстве здравоохранения региона 11 июля сообщили, что мальчика выписали из больницы. Двухлетний ребенок провел в центре 19 дней, из которых десять - в коме. В конце августа отец ребенка сообщил, что мальчик проходит реабилитацию. Также он рассказал, что тот стал плохо спать, часто плакать по ночам и вести себя не так, как раньше.
Мужчина, задержанный за нападение на ребенка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Мужчине, бросившему ребенка на пол в Шереметьево, предъявили обвинение
24 июня, 22:16
 
ПроисшествияКаир (город)Московская область (Подмосковье)Ирина ВолкХимкинский городской судСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала