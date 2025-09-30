Рейтинг@Mail.ru
В Кирове задержали мужчину, стрелявшего в посетителя клуба из пневматики
15:52 30.09.2025
В Кирове задержали мужчину, стрелявшего в посетителя клуба из пневматики
В Кирове задержали мужчину, стрелявшего в посетителя клуба из пневматики
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости. Сотрудники кировской полиции оперативно задержали мужчину, который из пневматического пистолета выстрелил в лицо посетителю клуба, сообщает УМВД по области. Информация о 32-летнем пациенте, получившем травмы глаза, поступила в полицию из офтальмологической больницы. "Полицейские опросили мужчину. Оказалось, накануне в ночном заведении на улице Ломоносова у него произошёл конфликт с другим посетителем… Незнакомец произвёл выстрел в лицо потерпевшему. Уже на улице фигурант ещё несколько раз ударил потерпевшего по лицу и скрылся", - говорится в сообщении. Подозреваемого оперативно установили и задержали. Им оказался ранее судимый кировчанин 1995 года рождения, у него изъяли предполагаемое оружие. Решается вопрос о заключении под стражу на период расследования. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости. Сотрудники кировской полиции оперативно задержали мужчину, который из пневматического пистолета выстрелил в лицо посетителю клуба, сообщает УМВД по области.
Информация о 32-летнем пациенте, получившем травмы глаза, поступила в полицию из офтальмологической больницы.
"Полицейские опросили мужчину. Оказалось, накануне в ночном заведении на улице Ломоносова у него произошёл конфликт с другим посетителем… Незнакомец произвёл выстрел в лицо потерпевшему. Уже на улице фигурант ещё несколько раз ударил потерпевшего по лицу и скрылся", - говорится в сообщении.
Подозреваемого оперативно установили и задержали. Им оказался ранее судимый кировчанин 1995 года рождения, у него изъяли предполагаемое оружие. Решается вопрос о заключении под стражу на период расследования.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
