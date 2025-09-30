Cтейблкоин А7А5 с привязкой к рублю признан в России в качестве ЦФА

https://ria.ru/20250930/steyblkoin--2045362531.html

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Недолларовый стейблкоин А7А5 с привязкой к рублю получил квалификацию в качестве цифрового финансового актива (ЦФА), теперь российские импортеры и экспортеры могут использовать их как средство платежа для трансграничных расчетов, сообщает пресс-служба компании. Первая пилотная сделка с использованием А7А5 уже состоялась. Российские экспортеры и импортеры могут применять стейблкойны для своих транзакций через оператора информационной системы "Токеон", входящего в группу ПСБ. Первая эмиссия токенов А7А5 состоялась в феврале 2025 года в Кыргызстане и на сегодняшний день их капитализация превышает 41 миллиард рублей. "Пилотная сделка показала, что принятое в России и Кыргызстане законодательство носит прогрессивный характер и позволяет решать практические задачи", - заявил руководитель проекта А7А5 Леонид Шумаков. Рассчитываться цифровыми валютами можно в рамках внешнеторговых операций. При этом сделки с использованием ЦФА проводятся без уплаты НДС. "Мы продолжаем находить и реализовывать эффективные решения для ключевых задач российской экономики. Платформа "Токеон" первая на рынке провела сделку, которая позволит использовать ЦФА в трансграничных расчетах", — прокомментировала заместитель председателя Банка ПСБ Ольга Мямлина. Для квалификации ЦФА необходимо соблюсти требования российского законодательства и Банка России. В связи с чем "Токеон" и A7A5 привели функционал информационной системы и документацию A7A5 в соответствие с нормами и получили допуск иностранных цифровых прав (ИЦП) к обращению в качестве ЦФА. "Использование цифровых активов для обслуживания внешнеторговых операций поможет российским импортерам и экспортерам продуктивнее работать с дружественными странами. Сделка открывает новые возможности для бизнеса и значительно упрощает расчеты в условиях ограничений. Мы понимали, что необходимость в таком инструменте назрела давно. Благодаря эффективному сотрудничеству с нашим технологичным партнером, а также участию регулятора и законодательной власти, получилось реализовать идею на практике", — сообщил генеральный директор платформы "Токеон" Игорь Егоркин.

