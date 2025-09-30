https://ria.ru/20250930/stavropole-2045461127.html

Более 50 километров регдорог отремонтировали на Ставрополье с начала года

ставропольский край

дороги

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Ставропольском крае с начала года отремонтировано более 50 километров региональных дорог, сообщает пресс-служба правительства региона Отмечается, что работы проведены в том числе за счет краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В числе обновленных наиболее протяженными стали участки "Светлоград – Благодарный – Буденновск", "Буденновск – Ачикулак – Нефтекумск", "Сенгилеевское – Новотроицкая" и "Пятигорск – Георгиевск". Также в эксплуатацию введены дороги, обеспечивающие транспортное сообщение между сельскими населенными пунктами, включая маршруты "Стодеревская – Серноводское – Уваровское", "Ессентуки – Суворовская" и "Невинномысск – Эрсакон". На всех отремонтированных участках дорожные специалисты выполнили комплекс работ: заменили асфальт, укрепили обочины, нанесли дорожную разметку и установили элементы безопасности. Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и улучшение транспортной доступности в регионе. Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа отметил, что, помимо 12 введенных в эксплуатацию участков, работы находятся на завершающей стадии еще на 10 объектах, а проценты готовности в целом являются достаточно высокими. "Всего до конца года планируется обновить 95 километров региональных дорог. Выбранные для работ по нацпроекту автодороги являются важными транспортными артериями для всего края", – приводит пресс-служба слова министра. Он добавил, что, согласно поручению губернатора Ставропольского края, одной из их главных задач является поддержание высокого процента региональных дорог в нормативном состоянии. В рамках национального проекта в Ставропольском крае в этом году планируют отремонтировать 50 дорожных объектов. Их общая протяженность составит 127 километров 375 погонных метров.

ставропольский край

2025

