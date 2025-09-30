Стармер приветствовал мирный план Трампа по Газе
Стармер: Великобритания приветствует план Трампа по Газе
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа.
Трамп ранее в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
"Новая инициатива США по прекращению войны в Газе глубоко приветствуется, и я благодарен президенту Трампу за его лидерство", - говорится в заявлении на официальном портале офиса Стармера.
Стармер призвал палестинское движение ХАМАС согласиться на условия плана и "положить конец страданиям", сложив оружие и освободив всех оставшихся израильских заложников. Британский премьер также отметил важность предоставления гуманитарной помощи народу Газы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.