Рейтинг@Mail.ru
Стармер приветствовал мирный план Трампа по Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/starmer-2045267910.html
Стармер приветствовал мирный план Трампа по Газе
Стармер приветствовал мирный план Трампа по Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Стармер приветствовал мирный план Трампа по Газе
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T01:18:00+03:00
2025-09-30T01:18:00+03:00
в мире
сша
израиль
великобритания
дональд трамп
кир стармер
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029915395_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b14eb0fffaf69ee77554408bda20eaed.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа. Трамп ранее в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. "Новая инициатива США по прекращению войны в Газе глубоко приветствуется, и я благодарен президенту Трампу за его лидерство", - говорится в заявлении на официальном портале офиса Стармера. Стармер призвал палестинское движение ХАМАС согласиться на условия плана и "положить конец страданиям", сложив оружие и освободив всех оставшихся израильских заложников. Британский премьер также отметил важность предоставления гуманитарной помощи народу Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
https://ria.ru/20250930/turtsiya-2045266467.html
https://ria.ru/20250930/palestina-2045264937.html
сша
израиль
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029915395_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_b72a6611ddd05f707c8d79949a901dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, великобритания, дональд трамп, кир стармер, хамас
В мире, США, Израиль, Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер, ХАМАС
Стармер приветствовал мирный план Трампа по Газе

Стармер: Великобритания приветствует план Трампа по Газе

© AP Photo / Leon NealКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Leon Neal
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приветствовал план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа.
Трамп ранее в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Источник: Турция обсудила план Трампа по газе с рядом арабских стран
01:00
"Новая инициатива США по прекращению войны в Газе глубоко приветствуется, и я благодарен президенту Трампу за его лидерство", - говорится в заявлении на официальном портале офиса Стармера.
Стармер призвал палестинское движение ХАМАС согласиться на условия плана и "положить конец страданиям", сложив оружие и освободив всех оставшихся израильских заложников. Британский премьер также отметил важность предоставления гуманитарной помощи народу Газы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Власти Палестины приветствуют усилия Трампа по прекращению огня в Газе
00:40
 
В миреСШАИзраильВеликобританияДональд ТрампКир СтармерХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала