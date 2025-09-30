https://ria.ru/20250930/ssha-2045526586.html
Трамп пригрозил правительству массовыми сокращениями
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за несколько часов до наступления нового финансового года, бюджет правительства на который до сих по не согласован, заявил, что в период вероятной приостановки работы федеральных властей может прибегнуть к массовым сокращениям. "Демократы хотят, чтобы работа прекратилась. Когда работа прекращается, приходится прибегать к сокращениям. Мы сократим много людей", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. По его словам, из шатдауна может последовать "много всего хорошего". "Мы сможем избавиться от многих вещей, которых мы не хотим, а хотят демократы", - сказал Трамп.
