Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил правительству массовыми сокращениями - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/ssha-2045526586.html
Трамп пригрозил правительству массовыми сокращениями
Трамп пригрозил правительству массовыми сокращениями - РИА Новости, 30.09.2025
Трамп пригрозил правительству массовыми сокращениями
Президент США Дональд Трамп за несколько часов до наступления нового финансового года, бюджет правительства на который до сих по не согласован, заявил, что в... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T23:36:00+03:00
2025-09-30T23:36:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за несколько часов до наступления нового финансового года, бюджет правительства на который до сих по не согласован, заявил, что в период вероятной приостановки работы федеральных властей может прибегнуть к массовым сокращениям. "Демократы хотят, чтобы работа прекратилась. Когда работа прекращается, приходится прибегать к сокращениям. Мы сократим много людей", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. По его словам, из шатдауна может последовать "много всего хорошего". "Мы сможем избавиться от многих вещей, которых мы не хотим, а хотят демократы", - сказал Трамп.
https://ria.ru/20250930/tramp-2045439440.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп пригрозил правительству массовыми сокращениями

Трамп заявил, что использует возможный шатдаун для сокращений

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за несколько часов до наступления нового финансового года, бюджет правительства на который до сих по не согласован, заявил, что в период вероятной приостановки работы федеральных властей может прибегнуть к массовым сокращениям.
"Демократы хотят, чтобы работа прекратилась. Когда работа прекращается, приходится прибегать к сокращениям. Мы сократим много людей", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
По его словам, из шатдауна может последовать "много всего хорошего".
"Мы сможем избавиться от многих вещей, которых мы не хотим, а хотят демократы", - сказал Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Трамп обвинил демократов в нежелании меняться на фоне скорого шатдауна
Вчера, 16:12
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала