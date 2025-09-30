https://ria.ru/20250930/ssha-2045526586.html

Трамп пригрозил правительству массовыми сокращениями

Трамп пригрозил правительству массовыми сокращениями - РИА Новости, 30.09.2025

Трамп пригрозил правительству массовыми сокращениями

Президент США Дональд Трамп за несколько часов до наступления нового финансового года, бюджет правительства на который до сих по не согласован, заявил, что в... РИА Новости, 30.09.2025

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за несколько часов до наступления нового финансового года, бюджет правительства на который до сих по не согласован, заявил, что в период вероятной приостановки работы федеральных властей может прибегнуть к массовым сокращениям. "Демократы хотят, чтобы работа прекратилась. Когда работа прекращается, приходится прибегать к сокращениям. Мы сократим много людей", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. По его словам, из шатдауна может последовать "много всего хорошего". "Мы сможем избавиться от многих вещей, которых мы не хотим, а хотят демократы", - сказал Трамп.

