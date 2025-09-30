Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал слова Трампа об американских подлодках - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 30.09.2025 (обновлено: 01:53 01.10.2025)
https://ria.ru/20250930/ssha-2045524519.html
Медведев прокомментировал слова Трампа об американских подлодках
Медведев прокомментировал слова Трампа об американских подлодках - РИА Новости, 01.10.2025
Медведев прокомментировал слова Трампа об американских подлодках
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа об американских подлодках. РИА Новости, 01.10.2025
2025-09-30T23:12:00+03:00
2025-10-01T01:53:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий медведев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_c72939538bfb3a0898db860b42503bb2.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа об американских подлодках. "В новом эпизоде лютого голливудского триллера "Американские ядерные подводные лодки как средство возмездия за посты неприятеля в соцсети X" классик американского кино категории B Д.Д.Трамп вновь рассказывает о субмаринах, которые он "отправил к российским берегам", описывая в этой серии, "что они были очень хорошо спрятаны". Но, как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: "Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет", - написал Медведев в своем канале на платформе Max.
https://ria.ru/20250527/medvedev-2019442538.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_33:128:2593:2048_1920x0_80_0_0_b7d7858fb3b6b143ac1466a240f50a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дмитрий медведев, дональд трамп
В мире, Россия, США, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп
Медведев прокомментировал слова Трампа об американских подлодках

Медведев усомнился, что Трамп направил к берегам России атомные подлодки

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа об американских подлодках.
"В новом эпизоде лютого голливудского триллера "Американские ядерные подводные лодки как средство возмездия за посты неприятеля в соцсети X" классик американского кино категории B Д.Д.Трамп вновь рассказывает о субмаринах, которые он "отправил к российским берегам", описывая в этой серии, "что они были очень хорошо спрятаны". Но, как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: "Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет", - написал Медведев в своем канале на платформе Max.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Медведев ответил на высказывание Трампа об игре России с огнем
27 мая, 21:30
 
В миреРоссияСШАДмитрий МедведевДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала