Медведев прокомментировал слова Трампа об американских подлодках
Медведев прокомментировал слова Трампа об американских подлодках - РИА Новости, 01.10.2025
Медведев прокомментировал слова Трампа об американских подлодках
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа об американских подлодках.
2025-09-30T23:12:00+03:00
2025-09-30T23:12:00+03:00
2025-10-01T01:53:00+03:00
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа об американских подлодках. "В новом эпизоде лютого голливудского триллера "Американские ядерные подводные лодки как средство возмездия за посты неприятеля в соцсети X" классик американского кино категории B Д.Д.Трамп вновь рассказывает о субмаринах, которые он "отправил к российским берегам", описывая в этой серии, "что они были очень хорошо спрятаны". Но, как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: "Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет", - написал Медведев в своем канале на платформе Max.
