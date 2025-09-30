https://ria.ru/20250930/ssha-2045523990.html
Госдеп одобрил продажу Австралии 48 РСЗО HIMARS
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Госдеп одобрил возможную продажу Австралии 48 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего оборудования за 705 миллионов долларов, сообщил во вторник Пентагон. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Австралии высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 и сопутствующего оборудования на сумму 705 миллионов долларов", - говорится в заявлении. Отмечается, что эта продажа важна для национальной безопасности США, так как Австралия является одним из стратегических союзников страны в западной части Тихого океана.
