22:49 30.09.2025
Госдеп одобрил продажу Австралии 48 РСЗО HIMARS
в мире
австралия
сша
тихий океан
государственный департамент сша
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Госдеп одобрил возможную продажу Австралии 48 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего оборудования за 705 миллионов долларов, сообщил во вторник Пентагон. "Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Австралии высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 и сопутствующего оборудования на сумму 705 миллионов долларов", - говорится в заявлении. Отмечается, что эта продажа важна для национальной безопасности США, так как Австралия является одним из стратегических союзников страны в западной части Тихого океана.
в мире, австралия, сша, тихий океан, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Австралия, США, Тихий океан, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Госдеп одобрил продажу Австралии 48 РСЗО HIMARS за $705 млн

© AP Photo / Jon GambrellПусковая установка HIMARS
Пусковая установка HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Jon Gambrell
Пусковая установка HIMARS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Госдеп одобрил возможную продажу Австралии 48 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего оборудования за 705 миллионов долларов, сообщил во вторник Пентагон.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Австралии высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 и сопутствующего оборудования на сумму 705 миллионов долларов", - говорится в заявлении.
Отмечается, что эта продажа важна для национальной безопасности США, так как Австралия является одним из стратегических союзников страны в западной части Тихого океана.
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Пентагон заключил контракт на производство РЗСО HIMARS
10 мая, 03:41
 
В миреАвстралияСШАТихий океанГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
