Эксперт прокомментировал заявление Трампа о ядерном потенциале США

Эксперт прокомментировал заявление Трампа о ядерном потенциале США

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Никаких изменений в ядерном потенциале США при президенте Дональде Трампе не произошло, процесс перевооружения займет не менее 15 лет, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее Трамп заявил, что восстановил американский ядерный потенциал, но также проведет его модернизацию. "У США ядерный потенциал как существовал, так и существует. При этом никаких революционных изменений по носителям либо новым типам с января не произошло, поэтому это не более чем популистское заявление в духе Трампа, которое не отвечает вообще существующим реалиям", - сказал Коротченко. При этом он отметил, что ядерная триада США, хотя и находится в боеспособном состоянии, нуждается в модернизации, которая потребует существенных затрат американского бюджета. "В первую очередь это касается полной смены межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования "Minuteman 3". Им на замену должны прийти качественно новые носители. То же самое касается и морской составляющей триады, для которой разрабатываются новые подводные ракетоносцы вместо существующих подводных лодок класса "Огайо", - пояснил эксперт. Также, по его словам, США необходима модернизация авиационного компонента ядерной триады, и американцы уже приступили к опытным испытаниям нового стратегического бомбардировщика "Рейдер". "Очевидно, что процесс перевооружения растянется минимум на 15-20 лет", - добавил Коротченко.

