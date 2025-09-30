Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о ядерном потенциале США - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/ssha-2045520613.html
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о ядерном потенциале США
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о ядерном потенциале США - РИА Новости, 30.09.2025
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о ядерном потенциале США
Никаких изменений в ядерном потенциале США при президенте Дональде Трампе не произошло, процесс перевооружения займет не менее 15 лет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T22:13:00+03:00
2025-09-30T22:13:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
игорь коротченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_4eab60ccf6ddf5e6ec6859535296d83f.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Никаких изменений в ядерном потенциале США при президенте Дональде Трампе не произошло, процесс перевооружения займет не менее 15 лет, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее Трамп заявил, что восстановил американский ядерный потенциал, но также проведет его модернизацию. "У США ядерный потенциал как существовал, так и существует. При этом никаких революционных изменений по носителям либо новым типам с января не произошло, поэтому это не более чем популистское заявление в духе Трампа, которое не отвечает вообще существующим реалиям", - сказал Коротченко. При этом он отметил, что ядерная триада США, хотя и находится в боеспособном состоянии, нуждается в модернизации, которая потребует существенных затрат американского бюджета. "В первую очередь это касается полной смены межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования "Minuteman 3". Им на замену должны прийти качественно новые носители. То же самое касается и морской составляющей триады, для которой разрабатываются новые подводные ракетоносцы вместо существующих подводных лодок класса "Огайо", - пояснил эксперт. Также, по его словам, США необходима модернизация авиационного компонента ядерной триады, и американцы уже приступили к опытным испытаниям нового стратегического бомбардировщика "Рейдер". "Очевидно, что процесс перевооружения растянется минимум на 15-20 лет", - добавил Коротченко.
https://ria.ru/20250816/ssha-2035721471.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_2a2b00be57b30a95de7d1358b833a844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, игорь коротченко
В мире, США, Дональд Трамп, Игорь Коротченко
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о ядерном потенциале США

Коротченко: ядерный потенциал США не изменился при Трампе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Никаких изменений в ядерном потенциале США при президенте Дональде Трампе не произошло, процесс перевооружения займет не менее 15 лет, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее Трамп заявил, что восстановил американский ядерный потенциал, но также проведет его модернизацию.
США ядерный потенциал как существовал, так и существует. При этом никаких революционных изменений по носителям либо новым типам с января не произошло, поэтому это не более чем популистское заявление в духе Трампа, которое не отвечает вообще существующим реалиям", - сказал Коротченко.
При этом он отметил, что ядерная триада США, хотя и находится в боеспособном состоянии, нуждается в модернизации, которая потребует существенных затрат американского бюджета.
"В первую очередь это касается полной смены межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования "Minuteman 3". Им на замену должны прийти качественно новые носители. То же самое касается и морской составляющей триады, для которой разрабатываются новые подводные ракетоносцы вместо существующих подводных лодок класса "Огайо", - пояснил эксперт.
Также, по его словам, США необходима модернизация авиационного компонента ядерной триады, и американцы уже приступили к опытным испытаниям нового стратегического бомбардировщика "Рейдер".
"Очевидно, что процесс перевооружения растянется минимум на 15-20 лет", - добавил Коротченко.
Президент США Дональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп заявил, что с ядерным потенциалом России нужно считаться
16 августа, 04:11
 
В миреСШАДональд ТрампИгорь Коротченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала