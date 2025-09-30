https://ria.ru/20250930/ssha-2045520281.html
Келлог высоко оценил Лукашенко, пишет Guardian
Келлог высоко оценил Лукашенко, пишет Guardian - РИА Новости, 30.09.2025
Келлог высоко оценил Лукашенко, пишет Guardian
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в частных беседах высоко оценивает президента Белоруссии Александра Лукашенко, учитывая его осведомленность о РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в частных беседах высоко оценивает президента Белоруссии Александра Лукашенко, учитывая его осведомленность о руководстве РФ, пишет британская газета Guardian со ссылкой на источник. "Посланник Трампа по Украине Кит Келлог в частном порядке говорил, что высоко оценивает представления Лукашенко о российском лидере", - говорится в сообщении газеты. Издание указывает, что некоторые в Вашингтоне якобы рассматривают Лукашенко в качестве возможного посредника с Москвой в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Лукашенко встречался с Келлогом в Минске 21 июня. Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко и Келлог обсудили международную проблематику, ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения. В августе состоялся телефонный разговор Лукашенко и Трампа.
Келлог высоко оценил Лукашенко, пишет Guardian
