Штурмовавший Капитолий в костюме шамана подал в суд на Трампа

Штурмовавший Капитолий в костюме шамана в 2021 году Джейкоб Ченсли подал в суд на президента США Дональда Трампа, Израиль, а также ряд учреждений и компаний,... 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Штурмовавший Капитолий в костюме шамана в 2021 году Джейкоб Ченсли подал в суд на президента США Дональда Трампа, Израиль, а также ряд учреждений и компаний, называя себя законным лидером Соединенных Штатов и требуя 40 триллионов долларов, сообщает местное издание Phoenix New Times. "Житель Аризоны Джейкоб Ченсли... подает в суд на ряд субъектов, включая федеральное правительство и президента Дональда Трампа, на 40 триллионов долларов. В рамках процесса житель города Феникс утверждает, что он - законный лидер Соединенных Штатов", - говорится в публикации издания. Как пишет Phoenix New Times, в своем "бессвязном" 26-страничном иске, похожем на манифест, Ченсли указывает в качестве ответчиков не только Трампа, но и Федеральную резервную систему США, Агентство национальной безопасности, Международный валютный фонд, Международный банк, государство Израиль, компанию X, принадлежащую миллиардеру Илону Маску, Управление перспективных исследовательских проектов при Пентагоне и голливудскую студию Warner Bros. "Шаман" утверждает, что его конституционные права были нарушены, и ответчики якобы организовали заговор, чтобы "систематически нарушать конституционные права американских граждан". "В своем иске "шаман" требует 40 триллионов долларов: 38 триллионов, чтобы закрыть госдолг США, один триллион, чтобы восстановить американскую инфраструктуру, а еще один - за "личные, эмоциональные, ментальные и духовные муки и годы страданий", - говорится в публикации. Ченсли утверждает, что за ним ведется слежка, власти США украли у него более 100 тысяч долларов в криптовалюте, а одна из сцен фильма режиссера Кристофера Нолана "Темный рыцарь" 2008 года, как и многие детали сюжета фильма "Аватар" 2009 года, были списаны из его работ, что якобы подтверждает слежку за ним. Кроме того, ему якобы предлагали тайно работать в НАСА и заниматься там "потусторонними" вопросами. Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия, Джейкоб Ченсли был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Его фото в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. В 2021 году он был приговорен к тюремному заключению за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В марте 2023 года он вышел на свободу.

