Рейтинг@Mail.ru
Штурмовавший Капитолий в костюме шамана подал в суд на Трампа - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/ssha-2045517362.html
Штурмовавший Капитолий в костюме шамана подал в суд на Трампа
Штурмовавший Капитолий в костюме шамана подал в суд на Трампа - РИА Новости, 30.09.2025
Штурмовавший Капитолий в костюме шамана подал в суд на Трампа
Штурмовавший Капитолий в костюме шамана в 2021 году Джейкоб Ченсли подал в суд на президента США Дональда Трампа, Израиль, а также ряд учреждений и компаний,... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T21:48:00+03:00
2025-09-30T21:48:00+03:00
в мире
сша
израиль
аризона
дональд трамп
илон маск
кристофер нолан
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045296777_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_3fb2b39623163191fcdf57b3466139f2.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Штурмовавший Капитолий в костюме шамана в 2021 году Джейкоб Ченсли подал в суд на президента США Дональда Трампа, Израиль, а также ряд учреждений и компаний, называя себя законным лидером Соединенных Штатов и требуя 40 триллионов долларов, сообщает местное издание Phoenix New Times. "Житель Аризоны Джейкоб Ченсли... подает в суд на ряд субъектов, включая федеральное правительство и президента Дональда Трампа, на 40 триллионов долларов. В рамках процесса житель города Феникс утверждает, что он - законный лидер Соединенных Штатов", - говорится в публикации издания. Как пишет Phoenix New Times, в своем "бессвязном" 26-страничном иске, похожем на манифест, Ченсли указывает в качестве ответчиков не только Трампа, но и Федеральную резервную систему США, Агентство национальной безопасности, Международный валютный фонд, Международный банк, государство Израиль, компанию X, принадлежащую миллиардеру Илону Маску, Управление перспективных исследовательских проектов при Пентагоне и голливудскую студию Warner Bros. "Шаман" утверждает, что его конституционные права были нарушены, и ответчики якобы организовали заговор, чтобы "систематически нарушать конституционные права американских граждан". "В своем иске "шаман" требует 40 триллионов долларов: 38 триллионов, чтобы закрыть госдолг США, один триллион, чтобы восстановить американскую инфраструктуру, а еще один - за "личные, эмоциональные, ментальные и духовные муки и годы страданий", - говорится в публикации. Ченсли утверждает, что за ним ведется слежка, власти США украли у него более 100 тысяч долларов в криптовалюте, а одна из сцен фильма режиссера Кристофера Нолана "Темный рыцарь" 2008 года, как и многие детали сюжета фильма "Аватар" 2009 года, были списаны из его работ, что якобы подтверждает слежку за ним. Кроме того, ему якобы предлагали тайно работать в НАСА и заниматься там "потусторонними" вопросами. Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия, Джейкоб Ченсли был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Его фото в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ. В 2021 году он был приговорен к тюремному заключению за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В марте 2023 года он вышел на свободу.
https://ria.ru/20250222/ssha-2000937142.html
сша
израиль
аризона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045296777_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_377c55ffb3b8cd20bd4fe108198c8260.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, аризона, дональд трамп, илон маск, кристофер нолан, министерство обороны сша, наса
В мире, США, Израиль, Аризона, Дональд Трамп, Илон Маск, Кристофер Нолан, Министерство обороны США, НАСА
Штурмовавший Капитолий в костюме шамана подал в суд на Трампа

Штурмовавший Капитолий в костюме шамана Ченсли подал в суд на Трампа и Израиль

© AP Photo / Rahmat GulЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Штурмовавший Капитолий в костюме шамана в 2021 году Джейкоб Ченсли подал в суд на президента США Дональда Трампа, Израиль, а также ряд учреждений и компаний, называя себя законным лидером Соединенных Штатов и требуя 40 триллионов долларов, сообщает местное издание Phoenix New Times.
"Житель Аризоны Джейкоб Ченсли... подает в суд на ряд субъектов, включая федеральное правительство и президента Дональда Трампа, на 40 триллионов долларов. В рамках процесса житель города Феникс утверждает, что он - законный лидер Соединенных Штатов", - говорится в публикации издания.
Как пишет Phoenix New Times, в своем "бессвязном" 26-страничном иске, похожем на манифест, Ченсли указывает в качестве ответчиков не только Трампа, но и Федеральную резервную систему США, Агентство национальной безопасности, Международный валютный фонд, Международный банк, государство Израиль, компанию X, принадлежащую миллиардеру Илону Маску, Управление перспективных исследовательских проектов при Пентагоне и голливудскую студию Warner Bros. "Шаман" утверждает, что его конституционные права были нарушены, и ответчики якобы организовали заговор, чтобы "систематически нарушать конституционные права американских граждан".
"В своем иске "шаман" требует 40 триллионов долларов: 38 триллионов, чтобы закрыть госдолг США, один триллион, чтобы восстановить американскую инфраструктуру, а еще один - за "личные, эмоциональные, ментальные и духовные муки и годы страданий", - говорится в публикации.
Ченсли утверждает, что за ним ведется слежка, власти США украли у него более 100 тысяч долларов в криптовалюте, а одна из сцен фильма режиссера Кристофера Нолана "Темный рыцарь" 2008 года, как и многие детали сюжета фильма "Аватар" 2009 года, были списаны из его работ, что якобы подтверждает слежку за ним. Кроме того, ему якобы предлагали тайно работать в НАСА и заниматься там "потусторонними" вопросами.
Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия, Джейкоб Ченсли был одним из самых узнаваемых участников событий, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Его фото в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ.
В 2021 году он был приговорен к тюремному заключению за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В марте 2023 года он вышел на свободу.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Лидер Proud Boys рассказал о штурме Капитолия в 2021 году
22 февраля, 00:59
 
В миреСШАИзраильАризонаДональд ТрампИлон МаскКристофер НоланМинистерство обороны СШАНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала