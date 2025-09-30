Рейтинг@Mail.ru
20:52 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/ssha-2045510290.html
Трамп пошутил про ковид, услышав, как чихнул глава Минздрава
2025-09-30T20:52:00+03:00
2025-09-30T20:52:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
роберт кеннеди
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил о коронавирусе, услышав, как глава минздрава США Роберт Кеннеди-младший чихнул на одном мероприятии с ним. Кеннеди-младший во время выступления Трампа во вторник в Белом доме чихнул. "Будь здоров, Бобби!", – мгновенно отреагировал Трамп. "Надеюсь, я не подцепил ковид", – продолжил он. Присутствующие в это время в Овальном кабинете Белого дома рассмеялись.
в мире, сша, дональд трамп, роберт кеннеди
В мире, США, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил о коронавирусе, услышав, как глава минздрава США Роберт Кеннеди-младший чихнул на одном мероприятии с ним.
Кеннеди-младший во время выступления Трампа во вторник в Белом доме чихнул.
"Будь здоров, Бобби!", – мгновенно отреагировал Трамп. "Надеюсь, я не подцепил ковид", – продолжил он.
Присутствующие в это время в Овальном кабинете Белого дома рассмеялись.
В миреСШАДональд ТрампРоберт Кеннеди
 
 
