https://ria.ru/20250930/ssha-2045510290.html
Трамп пошутил про ковид, услышав, как чихнул глава Минздрава
Трамп пошутил про ковид, услышав, как чихнул глава Минздрава - РИА Новости, 30.09.2025
Трамп пошутил про ковид, услышав, как чихнул глава Минздрава
Президент США Дональд Трамп пошутил о коронавирусе, услышав, как глава минздрава США Роберт Кеннеди-младший чихнул на одном мероприятии с ним. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T20:52:00+03:00
2025-09-30T20:52:00+03:00
2025-09-30T20:52:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
роберт кеннеди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/49/1533474985_0:0:4601:2588_1920x0_80_0_0_8640f02956a05abd970145e5e04c7671.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил о коронавирусе, услышав, как глава минздрава США Роберт Кеннеди-младший чихнул на одном мероприятии с ним. Кеннеди-младший во время выступления Трампа во вторник в Белом доме чихнул. "Будь здоров, Бобби!", – мгновенно отреагировал Трамп. "Надеюсь, я не подцепил ковид", – продолжил он. Присутствующие в это время в Овальном кабинете Белого дома рассмеялись.
https://ria.ru/20250219/putin-2000378969.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/49/1533474985_213:0:4601:3291_1920x0_80_0_0_ceff580c03f2fa0e997aaaadbd015602.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, роберт кеннеди
В мире, США, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди
Трамп пошутил про ковид, услышав, как чихнул глава Минздрава
Трамп пошутил о коронавирусе, услышав, как Кеннеди-младший чихнул в Белом доме