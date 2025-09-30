Рейтинг@Mail.ru
Шатдаун в США может наступить 1 октября, заявил Трамп
19:51 30.09.2025 (обновлено: 19:52 30.09.2025)
Шатдаун в США может наступить 1 октября, заявил Трамп
в мире
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что шатдаун в США, вероятно, наступит, однако его все еще можно предотвратить. "Ничто не является неизбежным, но я бы сказал, что он вероятен", - сказал он журналистам в Белом доме. Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Трампа в годы его первого президентского срока. С учетом того, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, риск прекращения работы правительства может быть не столь высок, но в условиях минимального перевеса в голосах и отсутствия полного внутрипартийного единства он все равно сохраняется.
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что шатдаун в США, вероятно, наступит, однако его все еще можно предотвратить.
"Ничто не является неизбежным, но я бы сказал, что он вероятен", - сказал он журналистам в Белом доме.
Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.
В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Трампа в годы его первого президентского срока. С учетом того, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, риск прекращения работы правительства может быть не столь высок, но в условиях минимального перевеса в голосах и отсутствия полного внутрипартийного единства он все равно сохраняется.
