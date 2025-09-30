Шатдаун в США может наступить 1 октября, заявил Трамп

https://ria.ru/20250930/ssha-2045500343.html

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что шатдаун в США, вероятно, наступит, однако его все еще можно предотвратить. РИА Новости, 30.09.2025

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что шатдаун в США, вероятно, наступит, однако его все еще можно предотвратить. "Ничто не является неизбежным, но я бы сказал, что он вероятен", - сказал он журналистам в Белом доме. Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Трампа в годы его первого президентского срока. С учетом того, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, риск прекращения работы правительства может быть не столь высок, но в условиях минимального перевеса в голосах и отсутствия полного внутрипартийного единства он все равно сохраняется.

