Рейтинг@Mail.ru
В МИД России рассказали о прошедших контактах с США - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:19 30.09.2025 (обновлено: 20:40 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/ssha-2045494309.html
В МИД России рассказали о прошедших контактах с США
В МИД России рассказали о прошедших контактах с США - РИА Новости, 30.09.2025
В МИД России рассказали о прошедших контактах с США
Недавние контакты России и США на высшем уровне и на уровне глав внешнеполитических ведомств показали обоюдную приверженность мирному разрешению конфликта на... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T19:19:00+03:00
2025-09-30T20:40:00+03:00
россия
в мире
сша
мария захарова
оон
украина
специальная военная операция на украине
кит келлог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045191747_0:137:3152:1910_1920x0_80_0_0_7bb72730b7303178bf9364986c5bf7c1.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Недавние контакты России и США на высшем уровне и на уровне глав внешнеполитических ведомств показали обоюдную приверженность мирному разрешению конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Все переподтвердили необходимость поиска мирного урегулирования и, конечно, также сказали о необходимости понимания первопричин этого кризиса, потому что эти вещи взаимосвязаны", — сказала она журналистам. Захарова также прокомментировала высказывание представителя президента США Кита Келлога о том, что Вашингтон не препятствуют ударам Украины вглубь территории России. По ее словам, он как подчиненный Трампа должен следовать одному с ним курсу. "Он является подчиненным президента Соединенных Штатов, который высказывался в пользу мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, делал это частью своей предвыборной кампании. &lt;...&gt; Я думаю, что этой позиции, этого курса должны придерживаться его подчиненные", — заключила представитель российского МИД. Во вторник Трамп выступил перед высшим военным руководством на базе морской пехоты в Вирджинии, где вновь заявил, что считал конфликт на Украине самым легким для урегулирования из-за личных отношений с Владимиром Путиным. Он повторил свой призыв к организации встречи президента России с главой киевского режима Владимиром Зеленским, однако, по его утверждению, единственный способ — сделать это "с позиции силы". При этом Трамп выразил уверенность, что украинский кризис все же удастся урегулировать. В сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе, при этом Россия по-прежнему открыта для дипломатического урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков связывал пассивную позицию Киева с возможной попыткой показать спонсорам в Европе способность продолжать боевые действия. При этом он подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров положение Украины будет только ухудшаться.
https://ria.ru/20250930/pentagon-2045404237.html
https://ria.ru/20250924/lavrov-2044146779.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045191747_1001:350:3152:1963_1920x0_80_0_0_3fb9d3e79d133b4c7771f26ddd319bca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, мария захарова, оон, украина, кит келлог, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), генеральная ассамблея оон
Россия, В мире, США, Мария Захарова, ООН, Украина, Специальная военная операция на Украине, Кит Келлог, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Генеральная Ассамблея ООН
В МИД России рассказали о прошедших контактах с США

Захарова заявила, что для США важно понять первопричину украинского конфликта

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНеделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН
Неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Недавние контакты России и США на высшем уровне и на уровне глав внешнеполитических ведомств показали обоюдную приверженность мирному разрешению конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Все переподтвердили необходимость поиска мирного урегулирования и, конечно, также сказали о необходимости понимания первопричин этого кризиса, потому что эти вещи взаимосвязаны", — сказала она журналистам.
Пит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Глава Пентагона объявил войну единственной миссией ведомства
Вчера, 15:25
Захарова также прокомментировала высказывание представителя президента США Кита Келлога о том, что Вашингтон не препятствуют ударам Украины вглубь территории России. По ее словам, он как подчиненный Трампа должен следовать одному с ним курсу.
"Он является подчиненным президента Соединенных Штатов, который высказывался в пользу мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, делал это частью своей предвыборной кампании. <...> Я думаю, что этой позиции, этого курса должны придерживаться его подчиненные", — заключила представитель российского МИД.
Во вторник Трамп выступил перед высшим военным руководством на базе морской пехоты в Вирджинии, где вновь заявил, что считал конфликт на Украине самым легким для урегулирования из-за личных отношений с Владимиром Путиным. Он повторил свой призыв к организации встречи президента России с главой киевского режима Владимиром Зеленским, однако, по его утверждению, единственный способ — сделать это "с позиции силы". При этом Трамп выразил уверенность, что украинский кризис все же удастся урегулировать.
В сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе, при этом Россия по-прежнему открыта для дипломатического урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков связывал пассивную позицию Киева с возможной попыткой показать спонсорам в Европе способность продолжать боевые действия. При этом он подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров положение Украины будет только ухудшаться.
Глава МИД Сергей Лавров описал итоги встречи с госсекретарем Марко Рубио одним жестом - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Лавров описал итоги встречи с Рубио одним жестом
24 сентября, 21:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреСШАМария ЗахароваООНУкраинаКит КеллогВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Генеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала