В МИД России рассказали о прошедших контактах с США
Захарова заявила, что для США важно понять первопричину украинского конфликта
Неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Недавние контакты России и США на высшем уровне и на уровне глав внешнеполитических ведомств показали обоюдную приверженность мирному разрешению конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Все переподтвердили необходимость поиска мирного урегулирования и, конечно, также сказали о необходимости понимания первопричин этого кризиса, потому что эти вещи взаимосвязаны", — сказала она журналистам.
"Он является подчиненным президента Соединенных Штатов, который высказывался в пользу мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, делал это частью своей предвыборной кампании. <...> Я думаю, что этой позиции, этого курса должны придерживаться его подчиненные", — заключила представитель российского МИД.
Во вторник Трамп выступил перед высшим военным руководством на базе морской пехоты в Вирджинии, где вновь заявил, что считал конфликт на Украине самым легким для урегулирования из-за личных отношений с Владимиром Путиным. Он повторил свой призыв к организации встречи президента России с главой киевского режима Владимиром Зеленским, однако, по его утверждению, единственный способ — сделать это "с позиции силы". При этом Трамп выразил уверенность, что украинский кризис все же удастся урегулировать.
В сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе, при этом Россия по-прежнему открыта для дипломатического урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков связывал пассивную позицию Киева с возможной попыткой показать спонсорам в Европе способность продолжать боевые действия. При этом он подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров положение Украины будет только ухудшаться.
