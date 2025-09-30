Рейтинг@Mail.ru
18:52 30.09.2025 (обновлено: 19:04 30.09.2025)
На базе ВВС США в штате Нью-Джерси ввели режим локдауна
в мире
сша
нью-джерси
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Режим локдауна введен на объединенной военной базе ВВС США McGuire-Dix-Lakehurst в американском штате Нью-Джерси из-за открывшего стрельбу человека, сообщает телеканал Fox News. "Объединенная база ВВС McGuire находится на локдауне из-за активного стреляющего человека", - сообщили в эфире телеканала. На официальной странице базы в социальной сети Х опубликовано сообщение, подтверждающее локдаун с призывом укрыться без указания причины.
в мире, сша, нью-джерси
В мире, США, Нью-Джерси
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Anakin SmithОбъединенная военная база ВВС США McGuire-Dix-Lakehurst
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Anakin Smith
Объединенная военная база ВВС США McGuire-Dix-Lakehurst. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Режим локдауна введен на объединенной военной базе ВВС США McGuire-Dix-Lakehurst в американском штате Нью-Джерси из-за открывшего стрельбу человека, сообщает телеканал Fox News.
"Объединенная база ВВС McGuire находится на локдауне из-за активного стреляющего человека", - сообщили в эфире телеканала.
На официальной странице базы в социальной сети Х опубликовано сообщение, подтверждающее локдаун с призывом укрыться без указания причины.
В мире, США, Нью-Джерси
 
 
