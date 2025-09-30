https://ria.ru/20250930/ssha-2045489712.html
На базе ВВС США в штате Нью-Джерси ввели режим локдауна
На базе ВВС США в штате Нью-Джерси ввели режим локдауна - РИА Новости, 30.09.2025
На базе ВВС США в штате Нью-Джерси ввели режим локдауна
Режим локдауна введен на объединенной военной базе ВВС США McGuire-Dix-Lakehurst в американском штате Нью-Джерси из-за открывшего стрельбу человека
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Режим локдауна введен на объединенной военной базе ВВС США McGuire-Dix-Lakehurst в американском штате Нью-Джерси из-за открывшего стрельбу человека, сообщает телеканал Fox News. "Объединенная база ВВС McGuire находится на локдауне из-за активного стреляющего человека", - сообщили в эфире телеканала. На официальной странице базы в социальной сети Х опубликовано сообщение, подтверждающее локдаун с призывом укрыться без указания причины.
На базе ВВС США в штате Нью-Джерси ввели режим локдауна
На базе ВВС США в штате Нью-Джерси ввели режим локдауна из-за стрельбы