"Закрыть двери". В США дали совет администрации Трампа
18:51 30.09.2025 (обновлено: 21:15 30.09.2025)
"Закрыть двери". В США дали совет администрации Трампа
"Закрыть двери". В США дали совет администрации Трампа
"Закрыть двери". В США дали совет администрации Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа должна завершить политику открытых дверей НАТО для новых стран, считают в издании Foreign Affairs. РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа должна завершить политику открытых дверей НАТО для новых стран, считают в издании Foreign Affairs. "Чтобы масштаб трансатлантических обязательств и полномочий НАТО не расширялся дальше, США следует начать переговоры об официальном закрытии открытых дверей альянса, исключив возможность будущего расширения", — говорится в материале. Также в издании предложили пересмотреть формат военного присутствия США в Европе из-за риска втягивания американских солдат в возможные конфликты. "Вывод войск из Германии, Польши и Румынии облегчит Вашингтону задачу ограничения любой роли США в будущих европейских конфликтах", — отметили в Foreign Affairs. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
"Закрыть двери". В США дали совет администрации Трампа

Foreign Policy: НАТО следует закрыть двери для новых участников

Военнослужащий США
Военнослужащий США
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Manuel Alvarado
Военнослужащий США. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа должна завершить политику открытых дверей НАТО для новых стран, считают в издании Foreign Affairs.
"Чтобы масштаб трансатлантических обязательств и полномочий НАТО не расширялся дальше, США следует начать переговоры об официальном закрытии открытых дверей альянса, исключив возможность будущего расширения", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Трамп подтвердил отправку подлодок к берегам России
Вчера, 18:02
Также в издании предложили пересмотреть формат военного присутствия США в Европе из-за риска втягивания американских солдат в возможные конфликты.
"Вывод войск из Германии, Польши и Румынии облегчит Вашингтону задачу ограничения любой роли США в будущих европейских конфликтах", — отметили в Foreign Affairs.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Иначе будет бойня". Чем грозит отказ от мирного плана Трампа
Вчера, 16:18
 
