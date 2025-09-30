https://ria.ru/20250930/ssha-2045489455.html
"Закрыть двери". В США дали совет администрации Трампа
"Закрыть двери". В США дали совет администрации Трампа - РИА Новости, 30.09.2025
"Закрыть двери". В США дали совет администрации Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа должна завершить политику открытых дверей НАТО для новых стран, считают в издании Foreign Affairs. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T18:51:00+03:00
2025-09-30T18:51:00+03:00
2025-09-30T21:15:00+03:00
в мире
сша
европа
россия
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846429395_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3009adb42477f4f35c9ebfd5ba65e5d5.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа должна завершить политику открытых дверей НАТО для новых стран, считают в издании Foreign Affairs. "Чтобы масштаб трансатлантических обязательств и полномочий НАТО не расширялся дальше, США следует начать переговоры об официальном закрытии открытых дверей альянса, исключив возможность будущего расширения", — говорится в материале. Также в издании предложили пересмотреть формат военного присутствия США в Европе из-за риска втягивания американских солдат в возможные конфликты. "Вывод войск из Германии, Польши и Румынии облегчит Вашингтону задачу ограничения любой роли США в будущих европейских конфликтах", — отметили в Foreign Affairs. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250930/tramp-2045475470.html
https://ria.ru/20250930/tramp-2045440169.html
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846429395_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ae72349c0b818438858b3fda87f4aa2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, россия, дональд трамп, нато
В мире, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, НАТО
"Закрыть двери". В США дали совет администрации Трампа
Foreign Policy: НАТО следует закрыть двери для новых участников