"Закрыть двери". В США дали совет администрации Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа должна завершить политику открытых дверей НАТО для новых стран, считают в издании Foreign Affairs. РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа должна завершить политику открытых дверей НАТО для новых стран, считают в издании Foreign Affairs. "Чтобы масштаб трансатлантических обязательств и полномочий НАТО не расширялся дальше, США следует начать переговоры об официальном закрытии открытых дверей альянса, исключив возможность будущего расширения", — говорится в материале. Также в издании предложили пересмотреть формат военного присутствия США в Европе из-за риска втягивания американских солдат в возможные конфликты. "Вывод войск из Германии, Польши и Румынии облегчит Вашингтону задачу ограничения любой роли США в будущих европейских конфликтах", — отметили в Foreign Affairs. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

