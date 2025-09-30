Рейтинг@Mail.ru
Левитт и вдова Кирка попали в список влиятельнейших "восходящих звезд"
18:50 30.09.2025
Левитт и вдова Кирка попали в список влиятельнейших "восходящих звезд"
Левитт и вдова Кирка попали в список влиятельнейших "восходящих звезд"
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт и вдова убитого американского активиста Чарли Кирка Эрика попали в список 100 самых влиятельных "восходящих звезд" в... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт и вдова убитого американского активиста Чарли Кирка Эрика попали в список 100 самых влиятельных "восходящих звезд" в мире в 2025 году по версии журнала Time. Издание выделило пять номинаций: творческие личности, "феномены", новаторы, лидеры и активисты. Левитт и Кирк обе попали в категорию "лидеры". "Каролин Левитт шагает к трибуне с видом того, кто знает, что вершит историю... Она - один из самых заметных голосов администрации (президента США Дональда Трампа - ред.), готовая защищать повестку Трампа перед миром", - пишет журнал. Говоря о вдове Кирка, Time отмечает, что она продемонстрировала то, что в нынешней политике встречается редко, - способность прощать. Одним из новаторов журнал назвал генерального директора американского биотехнологического стартапа Colossal Biosciences Бена Ламма, чья компания "воскресила" ужасных волков, или "лютоволков". В список лидеров также попал президент Гайаны Ирфаан Али, в список творческих личностей - актер Трэмелл Тиллман, в список "феноменов" - актер Дэвид Коренсвет, а к новаторам журнал в числе прочего поместил нигерийского исполнителя Rema. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в костюме, предотвращающем самоубийство. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером * и спорил с отцом, которому нравился Дональд Трамп. Вдова консервативного политика и активиста Чарли Кирка Эрика в ходе панихиды заявила, что прощает убийцу своего мужа, поскольку "так поступал Христос", и так же поступил бы сам покойный. В апреле агентство Блумберг передавало, что американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences "воскресила" вымерший более 12 тысяч лет назад вид так называемых ужасных волков, который получил известность под именем "лютоволки" благодаря использованию их образов в сериале "Игра престолов". Сериал был снят по мотивам фэнтези-цикла, автором которого является Джордж Мартин.* движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт и вдова убитого американского активиста Чарли Кирка Эрика попали в список 100 самых влиятельных "восходящих звезд" в мире в 2025 году по версии журнала Time.
Издание выделило пять номинаций: творческие личности, "феномены", новаторы, лидеры и активисты. Левитт и Кирк обе попали в категорию "лидеры".
"Каролин Левитт шагает к трибуне с видом того, кто знает, что вершит историю... Она - один из самых заметных голосов администрации (президента США Дональда Трампа - ред.), готовая защищать повестку Трампа перед миром", - пишет журнал.
Говоря о вдове Кирка, Time отмечает, что она продемонстрировала то, что в нынешней политике встречается редко, - способность прощать.
Одним из новаторов журнал назвал генерального директора американского биотехнологического стартапа Colossal Biosciences Бена Ламма, чья компания "воскресила" ужасных волков, или "лютоволков".
В список лидеров также попал президент Гайаны Ирфаан Али, в список творческих личностей - актер Трэмелл Тиллман, в список "феноменов" - актер Дэвид Коренсвет, а к новаторам журнал в числе прочего поместил нигерийского исполнителя Rema.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в костюме, предотвращающем самоубийство. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером * и спорил с отцом, которому нравился Дональд Трамп.
Вдова консервативного политика и активиста Чарли Кирка Эрика в ходе панихиды заявила, что прощает убийцу своего мужа, поскольку "так поступал Христос", и так же поступил бы сам покойный.
В апреле агентство Блумберг передавало, что американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences "воскресила" вымерший более 12 тысяч лет назад вид так называемых ужасных волков, который получил известность под именем "лютоволки" благодаря использованию их образов в сериале "Игра престолов". Сериал был снят по мотивам фэнтези-цикла, автором которого является Джордж Мартин.
* движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено
