Трамп рассказал об ударах по перевозящим наркотики лодкам из Венесуэлы

Трамп рассказал об ударах по перевозящим наркотики лодкам из Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря об ударах по перевозящим наркотики лодкам из Венесуэлы и общей борьбе с наркопреступностью, заявил, что США "еще даже не начинали". "Эти лодки заполнены пакетами с белым порошком. В основном это фентанил и другие наркотики. И теперь у нас проблема. Генерал Кейн говорит, сэр, что там нет никаких лодок. Даже рыбацких. Они не хотят рыбачить. Я их не виню. Сегодня рыбалки не будет, но удивительно, на что способна сила, потому что все, чего мы хотим, - это остановить приток наркотиков в нашу страну. Это разрушительно, в прошлом году мы потеряли 300 тысяч человек. Все знают друзей, наверное, много друзей, которые потеряли детей или взрослых. Но вы потеряли сына или дочь из-за того, что происходит на нашей границе. Мы еще даже не начинали!" - сказал Трамп в ходе выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии.

