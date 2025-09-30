https://ria.ru/20250930/ssha-2045467093.html

США при Байдене отдали все оружие Украине, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что США при администрации предыдущего главы государства Джо Байдена отдали всё оружие Украине, не оставив себе ничего. "Год назад мы были мёртвой страной. Мы были мертвы. Эта страна катилась в ад. Мы были мертвы во всех отношениях, от иммиграции до армии. У нас не было оружия. Мы всё отдали, всё отдали Украине. У нас ничего не было", - сообщил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.

