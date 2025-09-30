Рейтинг@Mail.ru
США при Байдене отдали все оружие Украине, заявил Трамп
17:27 30.09.2025 (обновлено: 17:28 30.09.2025)
США при Байдене отдали все оружие Украине, заявил Трамп
Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что США при администрации предыдущего главы государства Джо Байдена отдали всё оружие Украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
джо байден
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что США при администрации предыдущего главы государства Джо Байдена отдали всё оружие Украине, не оставив себе ничего. "Год назад мы были мёртвой страной. Мы были мертвы. Эта страна катилась в ад. Мы были мертвы во всех отношениях, от иммиграции до армии. У нас не было оружия. Мы всё отдали, всё отдали Украине. У нас ничего не было", - сообщил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
сша
украина
Новости
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что США при администрации предыдущего главы государства Джо Байдена отдали всё оружие Украине, не оставив себе ничего.
"Год назад мы были мёртвой страной. Мы были мертвы. Эта страна катилась в ад. Мы были мертвы во всех отношениях, от иммиграции до армии. У нас не было оружия. Мы всё отдали, всё отдали Украине. У нас ничего не было", - сообщил он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
"Посмешище". Трамп раскритиковал Байдена как президента США
"Посмешище". Трамп раскритиковал Байдена как президента США
23 сентября, 17:19
 
