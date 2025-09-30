Трамп может выделить на нужды ВС США триллион долларов

https://ria.ru/20250930/ssha-2045457380.html

ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в 2026 году направить на финансирование вооружённых сил сумму, превышающую 1 триллион долларов. "Очень важно, что с этой целью я намерен потратить более 1 триллиона долларов на наши вооружённые силы в 2026 году, и это будет самая большая сумма в истории нашей страны, 1 триллион... это чертовски большие деньги", - сказал Трамп, выступая перед высшим офицерским составом ВС США.

