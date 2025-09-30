Минюст США подал в суд на Миннесоту
Минюст США подал в суд на Миннесоту за несоблюдение миграционной политики
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министерство юстиции США подало в суд на штат Миннесота и его властей, обвинив их в несоблюдении миграционной политики, зафиксированной в федеральном законодательстве, сообщило ведомство.
"Министерство юстиции подало в суд против Миннесоты, города Миннеаполис, города Сент-Пол, округа Хеннепин, генерального прокурора Миннесоты Кита Эллисона и шерифа округа Хеннепин Даванны Витт по поводу политики штата, городов и округа по предоставлению убежища, которая препятствует соблюдению правительственных иммиграционных законов", - говорится в сообщении на сайте минюста.
В пресс-релизе сказано, что в результате отказа сотрудничать с федеральными иммиграционными органами, полиция выпустила на свободу "опасных преступников". Среди них, по заявлению минюста, есть лица, обвиняемые в торговле людьми и наркотиками, краже со взломом и умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. В обычной ситуации этих людей бы выслали из страны, подчеркнуло ведомство.
В день инаугурации, 20 января, президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.