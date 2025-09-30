https://ria.ru/20250930/ssha-2045440932.html

Минюст США подал в суд на Миннесоту

Минюст США подал в суд на Миннесоту - РИА Новости, 30.09.2025

Минюст США подал в суд на Миннесоту

Министерство юстиции США подало в суд на штат Миннесота и его властей, обвинив их в несоблюдении миграционной политики, зафиксированной в федеральном... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T16:15:00+03:00

2025-09-30T16:15:00+03:00

2025-09-30T16:15:00+03:00

в мире

сша

миннесота

миннеаполис

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151145/64/1511456425_0:0:4896:2754_1920x0_80_0_0_a6718de4b3bf61ef763a49a323206a75.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министерство юстиции США подало в суд на штат Миннесота и его властей, обвинив их в несоблюдении миграционной политики, зафиксированной в федеральном законодательстве, сообщило ведомство. "Министерство юстиции подало в суд против Миннесоты, города Миннеаполис, города Сент-Пол, округа Хеннепин, генерального прокурора Миннесоты Кита Эллисона и шерифа округа Хеннепин Даванны Витт по поводу политики штата, городов и округа по предоставлению убежища, которая препятствует соблюдению правительственных иммиграционных законов", - говорится в сообщении на сайте минюста. В пресс-релизе сказано, что в результате отказа сотрудничать с федеральными иммиграционными органами, полиция выпустила на свободу "опасных преступников". Среди них, по заявлению минюста, есть лица, обвиняемые в торговле людьми и наркотиками, краже со взломом и умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. В обычной ситуации этих людей бы выслали из страны, подчеркнуло ведомство. В день инаугурации, 20 января, президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250927/ssha-2044738396.html

сша

миннесота

миннеаполис

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, миннесота, миннеаполис, дональд трамп