Трамп оценил вероятность ударов по наркоторговцам в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы будет зависеть от развития событий. РИА Новости, 30.09.2025
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы будет зависеть от развития событий. "Посмотрим, что будет с Венесуэлой. Венесуэла очень опасна — и в плане наркотиков, и по другим причинам", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, готовится ли он нанести удары по наркокартелям в Венесуэле.
