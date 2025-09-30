Рейтинг@Mail.ru
США должны укрепить свой военный потенциал, заявил Хегсет - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 30.09.2025 (обновлено: 16:45 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/ssha-2045415754.html
США должны укрепить свой военный потенциал, заявил Хегсет
США должны укрепить свой военный потенциал, заявил Хегсет - РИА Новости, 30.09.2025
США должны укрепить свой военный потенциал, заявил Хегсет
США необходимо быстро укреплять свой военный потенциал, увеличивать численность войск, создавать больше дронов, подлодок, воздушных и космических сил, заявил... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T15:30:00+03:00
2025-09-30T16:45:00+03:00
в мире
сша
пит хегсет
b-21 (стратегический бомбардировщик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045433563_0:0:2454:1380_1920x0_80_0_0_2356ff86ef843d01d18acc1f98ad16a5.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США необходимо быстро укреплять свой военный потенциал, увеличивать численность войск, создавать больше дронов, подлодок, воздушных и космических сил, заявил американский министр войны Пит Хегсет. "Этот срочный момент требует больше войск, больше боеприпасов, больше беспилотников, больше (систем ПВО - ред.) Patriot, больше подводных лодок, больше бомбардировщиков B-21. Требуется больше инноваций, больше искусственного интеллекта во всем и опережения событий... нам нужно стать сильнее и быстрее", - сообщил он в обращении к американским генералам и адмиралам на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. Хегсет добавил, что США требуется наращивать силы в киберпространстве, космосе, а также в сфере противодействия беспилотным летательным аппаратам.
https://ria.ru/20250930/ssha-2045402573.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045433563_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_836c54d6e0e93585fcbede3ca9a9113b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пит хегсет, b-21 (стратегический бомбардировщик)
В мире, США, Пит Хегсет, B-21 (стратегический бомбардировщик)
США должны укрепить свой военный потенциал, заявил Хегсет

Хегсет: США должны укрепить свой военный потенциал и увеличить войска

© Getty Images / Andrew HarnikПит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико. 30 сентября 2025
Пит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико. 30 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Пит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико. 30 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США необходимо быстро укреплять свой военный потенциал, увеличивать численность войск, создавать больше дронов, подлодок, воздушных и космических сил, заявил американский министр войны Пит Хегсет.
"Этот срочный момент требует больше войск, больше боеприпасов, больше беспилотников, больше (систем ПВО - ред.) Patriot, больше подводных лодок, больше бомбардировщиков B-21. Требуется больше инноваций, больше искусственного интеллекта во всем и опережения событий... нам нужно стать сильнее и быстрее", - сообщил он в обращении к американским генералам и адмиралам на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
Хегсет добавил, что США требуется наращивать силы в киберпространстве, космосе, а также в сфере противодействия беспилотным летательным аппаратам.
Пит Хегсет на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико. 30 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Глава Пентагона пообещал "сокрушительный удар" решившим бросить вызов США
Вчера, 15:24
 
В миреСШАПит ХегсетB-21 (стратегический бомбардировщик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала