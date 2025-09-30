https://ria.ru/20250930/ssha-2045415754.html

США должны укрепить свой военный потенциал, заявил Хегсет

США должны укрепить свой военный потенциал, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США необходимо быстро укреплять свой военный потенциал, увеличивать численность войск, создавать больше дронов, подлодок, воздушных и космических сил, заявил американский министр войны Пит Хегсет. "Этот срочный момент требует больше войск, больше боеприпасов, больше беспилотников, больше (систем ПВО - ред.) Patriot, больше подводных лодок, больше бомбардировщиков B-21. Требуется больше инноваций, больше искусственного интеллекта во всем и опережения событий... нам нужно стать сильнее и быстрее", - сообщил он в обращении к американским генералам и адмиралам на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. Хегсет добавил, что США требуется наращивать силы в киберпространстве, космосе, а также в сфере противодействия беспилотным летательным аппаратам.

