США должны укрепить свой военный потенциал, заявил Хегсет
2025-09-30T15:30:00+03:00
в мире
сша
пит хегсет
b-21 (стратегический бомбардировщик)
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. США необходимо быстро укреплять свой военный потенциал, увеличивать численность войск, создавать больше дронов, подлодок, воздушных и космических сил, заявил американский министр войны Пит Хегсет. "Этот срочный момент требует больше войск, больше боеприпасов, больше беспилотников, больше (систем ПВО - ред.) Patriot, больше подводных лодок, больше бомбардировщиков B-21. Требуется больше инноваций, больше искусственного интеллекта во всем и опережения событий... нам нужно стать сильнее и быстрее", - сообщил он в обращении к американским генералам и адмиралам на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. Хегсет добавил, что США требуется наращивать силы в киберпространстве, космосе, а также в сфере противодействия беспилотным летательным аппаратам.
сша
2025
в мире, сша, пит хегсет, b-21 (стратегический бомбардировщик)
В мире, США, Пит Хегсет, B-21 (стратегический бомбардировщик)
