Пацифизм опасен и наивен, заявил Хегсет
Пацифизм опасен и наивен, заявил Хегсет - РИА Новости, 30.09.2025
Пацифизм опасен и наивен, заявил Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США должны быть готовы к войне ради "защиты мира", пацифизм опасен и наивен.
2025-09-30T15:26:00+03:00
2025-09-30T15:26:00+03:00
2025-09-30T16:45:00+03:00
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США должны быть готовы к войне ради "защиты мира", пацифизм опасен и наивен. "Единственной миссией восстановленного министерства войны является война - ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная", - сказал Хегсет высокопоставленным военным на встрече в Куантико. Он добавил, что США должны быть готовы к войне ради "защиты мира". "Это называется "мир через силу", и, как учит нас история, единственные люди, которые действительно заслуживают мира, - это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить. Вот почему пацифизм настолько наивен и опасен", - подчеркнул Хегсет.
