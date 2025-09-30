https://ria.ru/20250930/ssha-2045406548.html

Пацифизм опасен и наивен, заявил Хегсет

Пацифизм опасен и наивен, заявил Хегсет - РИА Новости, 30.09.2025

Пацифизм опасен и наивен, заявил Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США должны быть готовы к войне ради "защиты мира", пацифизм опасен и наивен. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T15:26:00+03:00

2025-09-30T15:26:00+03:00

2025-09-30T16:45:00+03:00

сша

в мире

пит хегсет

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045433541_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f7855f5c5f8155a02b7ab6459d0c8dca.jpg

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США должны быть готовы к войне ради "защиты мира", пацифизм опасен и наивен. "Единственной миссией восстановленного министерства войны является война - ведение боевых действий, подготовка к войне и подготовка к победе, неустанная и бескомпромиссная", - сказал Хегсет высокопоставленным военным на встрече в Куантико. Он добавил, что США должны быть готовы к войне ради "защиты мира". "Это называется "мир через силу", и, как учит нас история, единственные люди, которые действительно заслуживают мира, - это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить. Вот почему пацифизм настолько наивен и опасен", - подчеркнул Хегсет.

https://ria.ru/20250930/ssha-2045415754.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, пит хегсет, министерство обороны сша