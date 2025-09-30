https://ria.ru/20250930/ssha-2045393719.html

Эксперт прокомментировал план Трампа по Газе

Эксперт прокомментировал план Трампа по Газе - РИА Новости, 30.09.2025

Эксперт прокомментировал план Трампа по Газе

30.09.2025

АНТАЛЬЯ, 30 сен - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа не учитывает мнение палестинцев и их возможность избрать правительство, заявил РИА Новости бывший представитель Турции в НАТО Онур Оймен. Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари во вторник заявил, что палестинское движение ХАМАС вместе с представителями Катара и Турции обсуждают план Трампа по завершению войны в секторе Газа. "Главный недостаток плана – отсутствие демократической базы, а именно не идет речи о назначении избранного палестинским народом правительства. Судя по всему, план не подразумевает рассмотрения палестинского государства как независимого", - заявил Оймен. Он отметил, что сами США отказываются признать палестинское государство, а между Трампом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, судя по всему, имеются разногласия в трактовках плана. "Возникает множество вопросов относительно плана, в частности: будут ли стороны придерживаться прекращения огня, согласится ли ХАМАС с рядом пунктов плана, поэтому можно сказать, что это лишь шаг к прекращению огня, итоги которого пока не ясны", - отметил Оймен. По словам эксперта, оптимизма план пока не вызывает. По мнению Оймена, путь к урегулированию конфликта лежит через переговоры, которые возможны после прекращения огня. Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.

