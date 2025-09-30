https://ria.ru/20250930/ssha-2045289155.html
США депортируют около ста иранцев
США депортируют около ста иранцев - РИА Новости, 30.09.2025
США депортируют около ста иранцев
Администрация президента США Дональда Трампа депортирует из страны около 100 иранцев, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных иранских и... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T08:17:00+03:00
2025-09-30T08:17:00+03:00
2025-09-30T08:17:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041489097_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8460a3d233ae6298275c0d8418b308e6.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа депортирует из страны около 100 иранцев, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных иранских и американского чиновников. "Администрация Трампа депортирует из США в Иран самолет с примерно 100 иранцами", - говорится в сообщении. Как сообщили газете иранские чиновники, чартерный рейс с депортированными иранцами вылетел из Луизианы в понедельник вечером по местному времени. Издание со ссылкой на чиновника также пишет, что МИД Ирана координирует возвращение депортированных, им были даны заверения в безопасности и отсутствии каких-либо проблем.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023233614.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041489097_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bffd283bd802fcc9577d41bd6b959890.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, дональд трамп
В мире, США, Иран, Дональд Трамп
США депортируют около ста иранцев
NYT: администрация Трампа депортирует из США около ста иранцев