США депортируют около ста иранцев - РИА Новости, 30.09.2025
08:17 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/ssha-2045289155.html
США депортируют около ста иранцев
в мире
сша
иран
дональд трамп
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа депортирует из страны около 100 иранцев, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных иранских и американского чиновников. "Администрация Трампа депортирует из США в Иран самолет с примерно 100 иранцами", - говорится в сообщении. Как сообщили газете иранские чиновники, чартерный рейс с депортированными иранцами вылетел из Луизианы в понедельник вечером по местному времени. Издание со ссылкой на чиновника также пишет, что МИД Ирана координирует возвращение депортированных, им были даны заверения в безопасности и отсутствии каких-либо проблем.
2025
в мире, сша, иран, дональд трамп
В мире, США, Иран, Дональд Трамп
Сотрудник полиции в США
© AP Photo / Alex Goodlett
Сотрудник полиции в США. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа депортирует из страны около 100 иранцев, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных иранских и американского чиновников.
"Администрация Трампа депортирует из США в Иран самолет с примерно 100 иранцами", - говорится в сообщении.
Как сообщили газете иранские чиновники, чартерный рейс с депортированными иранцами вылетел из Луизианы в понедельник вечером по местному времени. Издание со ссылкой на чиновника также пишет, что МИД Ирана координирует возвращение депортированных, им были даны заверения в безопасности и отсутствии каких-либо проблем.
