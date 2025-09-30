https://ria.ru/20250930/ssha-2045289155.html

США депортируют около ста иранцев

США депортируют около ста иранцев

США депортируют около ста иранцев

Администрация президента США Дональда Трампа депортирует из страны около 100 иранцев, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных иранских и... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа депортирует из страны около 100 иранцев, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных иранских и американского чиновников. "Администрация Трампа депортирует из США в Иран самолет с примерно 100 иранцами", - говорится в сообщении. Как сообщили газете иранские чиновники, чартерный рейс с депортированными иранцами вылетел из Луизианы в понедельник вечером по местному времени. Издание со ссылкой на чиновника также пишет, что МИД Ирана координирует возвращение депортированных, им были даны заверения в безопасности и отсутствии каких-либо проблем.

сша

иран

