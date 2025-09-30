https://ria.ru/20250930/ssha-2045286815.html
СМИ: в США задержали мужчину за попытку перелезть через забор Белого дома
СМИ: в США задержали мужчину за попытку перелезть через забор Белого дома - РИА Новости, 30.09.2025
СМИ: в США задержали мужчину за попытку перелезть через забор Белого дома
Секретная служба США задержала мужчину, который попытался перелезть через забор Белого дома, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Секретная служба США задержала мужчину, который попытался перелезть через забор Белого дома, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на неназванного представителя службы. "Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, пытавшегося перелезть через забор Белого дома", - говорится в сообщении. По данным газеты, мужчину вывели с территории в наручниках и заключили под стражу за незаконное проникновение.
СМИ: в США задержали мужчину за попытку перелезть через забор Белого дома
