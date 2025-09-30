Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США задержали мужчину за попытку перелезть через забор Белого дома - 30.09.2025
07:41 30.09.2025
СМИ: в США задержали мужчину за попытку перелезть через забор Белого дома
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Секретная служба США задержала мужчину, который попытался перелезть через забор Белого дома, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на неназванного представителя службы. "Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, пытавшегося перелезть через забор Белого дома", - говорится в сообщении. По данным газеты, мужчину вывели с территории в наручниках и заключили под стражу за незаконное проникновение.
СМИ: в США задержали мужчину за попытку перелезть через забор Белого дома

Daily Mail: в США задержали мужчину за попытку перелезть через забор Белого дома

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Секретная служба США задержала мужчину, который попытался перелезть через забор Белого дома, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на неназванного представителя службы.
"Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, пытавшегося перелезть через забор Белого дома", - говорится в сообщении.
По данным газеты, мужчину вывели с территории в наручниках и заключили под стражу за незаконное проникновение.
