https://ria.ru/20250930/ssha-2045285567.html

"Загнать в одну конюшню". Зачем США собрали 900 генералов в одном месте

"Загнать в одну конюшню". Зачем США собрали 900 генералов в одном месте - РИА Новости, 30.09.2025

"Загнать в одну конюшню". Зачем США собрали 900 генералов в одном месте

Такого в истории Пентагона еще не было, чтобы министр обороны отдал приказ о срочном сборе всего армейского командования для заслушивания своей речи. Но так... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T08:00:00+03:00

2025-09-30T08:00:00+03:00

2025-09-30T09:43:00+03:00

аналитика

в мире

сша

венесуэла

америка

пит хегсет

дональд трамп

николас мадуро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045315321_0:121:1536:985_1920x0_80_0_0_d692a4a664e9b53973426d18f4bdf65d.png

Такого в истории Пентагона еще не было, чтобы министр обороны отдал приказ о срочном сборе всего армейского командования для заслушивания своей речи. Но так случится сегодня на базе морской пехоты Куантико в Вирджинии, куда со всего света съедутся адмиралы и генералы США, всего порядка 900 человек. Никто из них не знает о причинах внезапного вызова. Зато известно, что с обращением выступят глава военного ведомства Пит Хегсет и президент Дональд Трамп. По наблюдениям The Washington Post, среди гостей "смятение и тревога". Первое, что нужно исключить в наше неспокойное время, это начало третьей мировой войны. Третью мировую войну мы уверенно исключаем. Если она, не дай бог, начнется, стратегическому противнику США не повезет так, чтобы все американское командование собрали в одном месте. А вот исключить локальный военный конфликт с участием Пентагона после этого съезда, к сожалению, нельзя. Первый кандидат в жертвы — Венесуэла. Идет видимая подготовка к морской блокаде или даже к военной интервенции под лозунгом борьбы с наркокартелями. Проблемы с наркокартелями у США и Америки в целом действительно есть, но прежде всего в Мексике. На Венесуэлу Вашингтон окрысился, чтобы сменить там власть, и это не спекуляции, это официальная линия. Венесуэльского лидера Николаса Мадуро администрация Трампа уже объявила "наркобароном", а также "наркотеррористом", что еще более хитрая юридическая уловка: антитеррористические операции, в отличие от военных, не требуют в США дополнительных согласований, достаточно желания президента. А президент желает. Против Каракаса сошлись несколько факторов. Во-первых, это личная война Трампа и его незакрытый гештальт, так как сместить Мадуро он пытался еще на первом президентском сроке. Во-вторых, в Вашингтоне сложилось ощущение, будто власть в Каракасе ослабла из-за сложной экономической ситуации и груза прошлых грехов и Мадуро можно додавить, поднажав. В-третьих, Трамп хочет выпустить на рынок венесуэльскую нефть, чтобы сбить мировые цены. Но ему гордость не позволяет снять санкции при власти Мадуро, это равносильно признанию поражения. В то же время против начала военной операции работают опасения Трампа, что Венесуэла не блефует в своих обещаниях отразить вторжение. Тогда оно перерастет в мясорубку, после которой вожделенную нобелевку уже не дадут. Но, что бы ни перевесило в итоге в голове президента США, выдергивать в Вирджинию все командование, начиная с бригадных генералов и контр-адмиралов, в связи с Венесуэлой не нужно — многие служат за десять тысяч километров от нее. Начнется война или нет, история будет развиваться безотносительно истинных целей офицерского собрания. Самая вразумительная версия об этих целях может с непривычки напугать, но не военной угрозой, а мелочностью. Эти двое — Трамп и Хегсет — просто хотят покрасоваться, как не красовался никто до них. Единственное официальное обоснование мероприятия размыто: "переход от Министерства обороны к Министерству войны". Но главнокомандующий (то есть Трамп) призывает не искать в этом интриги. Сам он планирует сказать генералам только то, что любит их и что они "уважаемые лидеры", ради чего изменил свой график. Изначально президент на таинственную встречу не собирался, вся она — инициатива министра обороны. По случаю переименования себя в министра войны он закатил невиданную прежде вечеринку со звездами (на погонах). Если бы в Вирджинии планировалось что-нибудь важное, Трамп пообещал бы "великую сенсацию" и "историческое событие" задолго до сбора — уж такой он человек. А Хегсет такой человек, что желания прочитать речь "о военных стандартах и воинском духе" (по данным американских СМИ) для него достаточно, чтобы выдергивать высших офицеров с места службы. "Речь идет о том, чтобы загнать лошадей в конюшню и привести их в форму". Так описал мотивы начальства неназванный представитель Пентагона в комментарии каналу CNN. Для человека американской культуры это звучит менее хамски, чем для европейца: "боевой конь" — это очень уважительный отзыв. Но метафора вышла специфическая, учитывая, что назначение Пита Хегсета главой Пентагона во многом родственно назначению коня Калигулы сенатором Рима. Оба сильно не соответствовали стандартам занимаемой должности. В прошлом Хегсет неоднократно служил в горячих точках, нюхал порох и относится к стреляным воробьям. Однако армия не была для него карьерой или жизненным выбором, скорее, он сбегал туда от проблем с женами, алкоголем и долгами. Когда же, в очередной раз сменив профессию, Пит Хегсет стал телеведущим, он наконец-то вытянул счастливый билет, потому что главный телезритель и телекритик Америки — Дональд Трамп. Оценив Хегсета как репортера, он сделал его министром войны. Журналист в министре по-прежнему чувствуется. При нем в Пентагоне расцвела суета с показательной физподготовкой, жимом штанги лежа и прочим пилатесом. При этом важные решения Хегсет принимает в узком кругу советников, ибо никому не доверяет — знает, что его не любят как чужака. Генералы и адмиралы и впрямь его не любят. Но уже не только как чужака. Также как выпендрежника. Как параноика. Как человека, который усложняет жизнь, вместо того, чтобы выбивать из скаредного Трампа деньги на армию. Одна из претензий к Хегсету в том, что в бюджете Пентагона на будущий год забыли учесть инфляцию. При всей комичности этой оперы скупых стоит признать: претензия-то серьезная. Значительную часть своей кипучей энергии министр направил на борьбу с происками недоброжелателей, особенно тех, кто выносил сор из избы и делал промахи Хегсета общественным достоянием. Дошло до прогона через полиграф всех сотрудников и новых мер безопасности, на которые Пентагон отозвался глухим ворчанием. Особая история — выслуживание Хегсета перед Трампом, от расположения которого полностью зависит. По меркам Белого дома, это не грех — там все теперь поют осанны начальнику или увольняются, но министр войны подчас выслуживается за чужой счет. Например, для высших генералов он сделал обязательной встречу с президентом перед повышением в звании, из-за чего эти повышения часто откладываются. Многих собравшихся в Куантико будет раздражать даже тема собрания — переименование Министерства обороны в Министерство войны. Хегсет взял под козырек, следуя капризу Трампа, который захотел вернуть, как было раньше — до 1947-го. В тот год военное ведомство слилось с министерствами ВМС И ВВС в единое Минобороны, так что у этого названия есть своя историческая логика, отказ от которой будет стоить миллионы долларов — они уйдут на новые печати, бланки, удостоверения etc в условиях недофинансирования. Короче говоря, военная элита США, которую заставили тащиться в Вирджинию ради признания в любви, необязательно ответит взаимностью. А Трамп, возможно, планирует не только покрасоваться, но и сыграть роль громоотвода, поскольку между генералами и Хегсетом будут проскакивать искры. Военные десятки раз жаловались на министра, и несколько раз скандалы становились публичными, когда Пентагон грозил досрочной отставкой пожилым офицерам за нарушение субординации. Но Трампу нравится этот парень — и тем, как он ради него старается, и тем, как бесит при этом всех остальных. У России к Питу Хегсету тоже пока еще нет претензий. Если не врут те, кто обещал Вирджинии праздник самолюбования из-за ребрендинга, он наверняка станет выдающимся мероприятием, которое войдет в историю. Для надежности министру войны хорошо бы спеть патриотический блюз про голубую луну Кентукки, дать мастер-класс по фитнесу и провести среди собравшихся конкурс на лучший анекдот про французскую армию. Все лучше, чем нападать на Венесуэлу.

https://ria.ru/20250909/voyna-2040686103.html

https://ria.ru/20250806/ssha-2033606008.html

https://ria.ru/20250929/rada-2045227552.html

https://ria.ru/20250924/khegset--2043909539.html

https://ria.ru/20250127/pentagon-1995594303.html

https://ria.ru/20250709/doklad-2028053022.html

https://ria.ru/20250822/ssha-2037071980.html

https://ria.ru/20250915/maduro-2042114068.html

сша

венесуэла

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

аналитика, в мире, сша, венесуэла, америка, пит хегсет, дональд трамп, николас мадуро, министерство обороны сша