СМИ: в руководстве Пентагона считают новую стратегию обороны США близорукой - РИА Новости, 30.09.2025
05:20 30.09.2025
СМИ: в руководстве Пентагона считают новую стратегию обороны США близорукой
Среди руководства Пентагона есть разногласия касательно новой стратегии обороны США, некоторые считают ее "близорукой", сообщает газета The Washington Post со... РИА Новости, 30.09.2025
в мире
сша
китай
пекин
пит хегсет
джо байден
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Среди руководства Пентагона есть разногласия касательно новой стратегии обороны США, некоторые считают ее "близорукой", сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновников. "Люди (работающие над стратегией – ред.) ... описали растущее чувство разочарования планом, который они считают близоруким и потенциально неактуальным, учитывая крайне личный и иногда противоречивый подход президента к внешней политике", – пишет издание. Как сообщает газета, военные считают новую стратегию чрезмерно сфокусированной на внутренних угрозах в ущерб глобальным вызовам. Их особенно тревожит сужение конкуренции с Китаем до только тайваньского вопроса, тогда как Пекин, по их мнению, ведет масштабную военную модернизацию. По словам двух осведомленных источников, риторика новой стратегии носит "более пристрастный" характер и обвиняет администрацию экс-президента Джо Байдена в ослаблении армии. Кроме того, источники издания указали на опасения по поводу плана министра обороны США Пита Хегсета о реорганизации вооруженных сил. Ожидается, что под сокращения попадут "800 генералов и адмиралов, курирующих ВС США". Отмечается, что среди уволенных на данный момент "непропорционально много женщин", что вызывает дополнительные вопросы у критиков новой оборонной стратегии. Ранее сообщалось, что Хегсет распорядился в кратчайшие сроки созвать сотни высших военных чинов на встречу в штате Вирджиния без указания темы совещания. По данным издания, приказ касается почти всех офицеров в ранге бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах конфликтов по всему миру.
сша
китай
пекин
СМИ: в руководстве Пентагона считают новую стратегию обороны США близорукой

WP: в руководстве Пентагона считают новую стратегию обороны США близорукой

© Фото : DODПентагон
© Фото : DOD
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Среди руководства Пентагона есть разногласия касательно новой стратегии обороны США, некоторые считают ее "близорукой", сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновников.
"Люди (работающие над стратегией – ред.) ... описали растущее чувство разочарования планом, который они считают близоруким и потенциально неактуальным, учитывая крайне личный и иногда противоречивый подход президента к внешней политике", – пишет издание.
Как сообщает газета, военные считают новую стратегию чрезмерно сфокусированной на внутренних угрозах в ущерб глобальным вызовам. Их особенно тревожит сужение конкуренции с Китаем до только тайваньского вопроса, тогда как Пекин, по их мнению, ведет масштабную военную модернизацию.
По словам двух осведомленных источников, риторика новой стратегии носит "более пристрастный" характер и обвиняет администрацию экс-президента Джо Байдена в ослаблении армии.
Кроме того, источники издания указали на опасения по поводу плана министра обороны США Пита Хегсета о реорганизации вооруженных сил. Ожидается, что под сокращения попадут "800 генералов и адмиралов, курирующих ВС США". Отмечается, что среди уволенных на данный момент "непропорционально много женщин", что вызывает дополнительные вопросы у критиков новой оборонной стратегии.
Ранее сообщалось, что Хегсет распорядился в кратчайшие сроки созвать сотни высших военных чинов на встречу в штате Вирджиния без указания темы совещания. По данным издания, приказ касается почти всех офицеров в ранге бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах конфликтов по всему миру.
