СМИ: в руководстве Пентагона считают новую стратегию обороны США близорукой

ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Среди руководства Пентагона есть разногласия касательно новой стратегии обороны США, некоторые считают ее "близорукой", сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновников. "Люди (работающие над стратегией – ред.) ... описали растущее чувство разочарования планом, который они считают близоруким и потенциально неактуальным, учитывая крайне личный и иногда противоречивый подход президента к внешней политике", – пишет издание. Как сообщает газета, военные считают новую стратегию чрезмерно сфокусированной на внутренних угрозах в ущерб глобальным вызовам. Их особенно тревожит сужение конкуренции с Китаем до только тайваньского вопроса, тогда как Пекин, по их мнению, ведет масштабную военную модернизацию. По словам двух осведомленных источников, риторика новой стратегии носит "более пристрастный" характер и обвиняет администрацию экс-президента Джо Байдена в ослаблении армии. Кроме того, источники издания указали на опасения по поводу плана министра обороны США Пита Хегсета о реорганизации вооруженных сил. Ожидается, что под сокращения попадут "800 генералов и адмиралов, курирующих ВС США". Отмечается, что среди уволенных на данный момент "непропорционально много женщин", что вызывает дополнительные вопросы у критиков новой оборонной стратегии. Ранее сообщалось, что Хегсет распорядился в кратчайшие сроки созвать сотни высших военных чинов на встречу в штате Вирджиния без указания темы совещания. По данным издания, приказ касается почти всех офицеров в ранге бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах конфликтов по всему миру.

