"Будет применено": Уиткофф связал новый план Трампа с Украиной - РИА Новости, 30.09.2025
04:44 30.09.2025
"Будет применено": Уиткофф связал новый план Трампа с Украиной
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мирный план Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе может повлиять на выход из украинского кризиса, такое мнение в интервью Fox News высказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф."Президент хочет видеть мир повсюду. Дело не только в Газе. Речь о том, как это будет реализовываться в других регионах Ближнего Востока и к чему приведет. Может, даже, будет применено к России и Украине", — сказал он.Спецпосланник добавил, что оба конфликта нуждаются в решении, однако план урегулирования конфликта в Газе уже имеется, что нельзя сказать об украинском конфликте.Ранее газета Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника США сообщила, что Уиткофф в конце этого года может оставить пост спецпосланника Трампа.Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим президентом США.На прошлой неделе пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул что Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования, Киев же ушел в пассивную позицию.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле. Также Зеленский отверг приглашение приехать в Москву для переговоров.
© AP Photo / Evelyn HocksteinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мирный план Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе может повлиять на выход из украинского кризиса, такое мнение в интервью Fox News высказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Президент хочет видеть мир повсюду. Дело не только в Газе. Речь о том, как это будет реализовываться в других регионах Ближнего Востока и к чему приведет. Может, даже, будет применено к России и Украине", — сказал он.
СМИ: Уиткофф может оставить пост спецпосланника Трампа в конце года
01:22
Спецпосланник добавил, что оба конфликта нуждаются в решении, однако план урегулирования конфликта в Газе уже имеется, что нельзя сказать об украинском конфликте.
Ранее газета Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника США сообщила, что Уиткофф в конце этого года может оставить пост спецпосланника Трампа.
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим президентом США.
Уиткофф поддержал кандидатуру Блэра в "Совет мира" по Газе
02:21
На прошлой неделе пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул что Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования, Киев же ушел в пассивную позицию.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле. Также Зеленский отверг приглашение приехать в Москву для переговоров.
Уиткофф достоверно доносит американскую позицию, заявил Путин
3 сентября, 17:44
 
