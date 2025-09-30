"Будет применено": Уиткофф связал новый план Трампа с Украиной
Уиткофф: план Трампа по Газе может повлиять на урегулирование на Украине
© AP Photo / Evelyn HocksteinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мирный план Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе может повлиять на выход из украинского кризиса, такое мнение в интервью Fox News высказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Президент хочет видеть мир повсюду. Дело не только в Газе. Речь о том, как это будет реализовываться в других регионах Ближнего Востока и к чему приведет. Может, даже, будет применено к России и Украине", — сказал он.
Спецпосланник добавил, что оба конфликта нуждаются в решении, однако план урегулирования конфликта в Газе уже имеется, что нельзя сказать об украинском конфликте.
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим президентом США.
На прошлой неделе пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул что Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования, Киев же ушел в пассивную позицию.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле. Также Зеленский отверг приглашение приехать в Москву для переговоров.
