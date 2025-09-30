https://ria.ru/20250930/spisok-2045361026.html

Лавров рассказал о переданном Киевом списке из 339 "детей"

СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Большая часть переданного украинцами списка из 339 "детей" - это взрослые, многие из них находятся не в России, а в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Украинцы очень долго говорили, что десятки тысяч детей пропали и Россия их вывезла. Когда встречались в очередной раз в Стамбуле делегации России и Украины, наша делегация настаивала, чтобы им дали список этих детей. Это же серьезный вопрос. После долгих настойчивых уговоров украинцы передали список из 339 "детей". Из них большая часть оказалась не детьми, а взрослыми и никаким образом не относящихся к нахождению на территории РФ . Большая часть оказалась не в России, а в Европе", - сказал он журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в начале августа так называемая "международная коалиция по возвращению украинских детей" под сопредседательством Канады и Украины приняла заявление с "требованием" к России дать "содержательный ответ" по списку 339 украинских детей, который был передан российской делегации 2 июня на втором раунде переговоров в Стамбуле. При этом 23 июля в ходе третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле Москва передала Киеву данные, что 30% данных из списка не подтвердились, поскольку значительная часть детей никогда не была в России, они являются совершеннолетними или уже вернулись к семьям.

