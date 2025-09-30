https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045282405.html
Боец рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Купянском
Боец рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Купянском - РИА Новости, 30.09.2025
Боец рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Купянском
Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил огневую точку украинских... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T06:37:00+03:00
2025-09-30T06:37:00+03:00
2025-09-30T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045291122_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bab1963cd9beb0e54d78e283ce0d2d5a.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 сен - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил огневую точку украинских военных, препятствующих продвижению российских штурмовиков под Купянском, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Ералаш". "Было продвижение штурмовой группы, на их пути находился окоп с землянкой, в котором находился пулеметчик. Как правило, они работают в паре с гранотометчиком, и они мешали продвижению нашей группы. Нам дали координаты цели и мы отработали одним термобаром, штурмовики продвинулись дальше, соответственно, цель была уничтожена", - сказал "Ералаш". Он добавил, что расчет эффективно применяет различные типы ракет для поражения целей на расстоянии до восьми километров, высокоточное оружие позволяет уничтожать укрепленные объекты противника, включая блиндажи, долговременные огневые точки из бетона и технику, обеспечивая поддержку штурмовикам.
https://ria.ru/20250930/vsu-2045280769.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045291122_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bc4b9b1932b81ffee466163d54716241.jpg
Расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожают группы ВСУ в Харьковской области
Расчеты противотанковых ракетных комплексов группы "Конторы" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожают группы ВСУ в Харьковской области, пытающиеся остановить продвижение российских сил. За работой бойцов наблюдал корреспондент РИА Новости.
2025-09-30T06:37
true
PT3M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Боец рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Купянском
Расчет ПТРК "Контора" уничтожил огневую точку ВСУ под Купянском
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 сен - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил огневую точку украинских военных, препятствующих продвижению российских штурмовиков под Купянском, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Ералаш".
"Было продвижение штурмовой группы, на их пути находился окоп с землянкой, в котором находился пулеметчик. Как правило, они работают в паре с гранотометчиком, и они мешали продвижению нашей группы. Нам дали координаты цели и мы отработали одним термобаром, штурмовики продвинулись дальше, соответственно, цель была уничтожена", - сказал "Ералаш".
Он добавил, что расчет эффективно применяет различные типы ракет для поражения целей на расстоянии до восьми километров, высокоточное оружие позволяет уничтожать укрепленные объекты противника, включая блиндажи, долговременные огневые точки из бетона и технику, обеспечивая поддержку штурмовикам.