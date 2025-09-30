https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045282405.html

Боец рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Купянском

Боец рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Купянском - РИА Новости, 30.09.2025

Боец рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Купянском

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил огневую точку украинских... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T06:37:00+03:00

2025-09-30T06:37:00+03:00

2025-09-30T09:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045291122_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bab1963cd9beb0e54d78e283ce0d2d5a.jpg

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 сен - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил огневую точку украинских военных, препятствующих продвижению российских штурмовиков под Купянском, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Ералаш". "Было продвижение штурмовой группы, на их пути находился окоп с землянкой, в котором находился пулеметчик. Как правило, они работают в паре с гранотометчиком, и они мешали продвижению нашей группы. Нам дали координаты цели и мы отработали одним термобаром, штурмовики продвинулись дальше, соответственно, цель была уничтожена", - сказал "Ералаш". Он добавил, что расчет эффективно применяет различные типы ракет для поражения целей на расстоянии до восьми километров, высокоточное оружие позволяет уничтожать укрепленные объекты противника, включая блиндажи, долговременные огневые точки из бетона и технику, обеспечивая поддержку штурмовикам.

https://ria.ru/20250930/vsu-2045280769.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожают группы ВСУ в Харьковской области Расчеты противотанковых ракетных комплексов группы "Конторы" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожают группы ВСУ в Харьковской области, пытающиеся остановить продвижение российских сил. За работой бойцов наблюдал корреспондент РИА Новости. 2025-09-30T06:37 true PT3M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность