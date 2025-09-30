Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Купянском
06:37 30.09.2025 (обновлено: 09:25 30.09.2025)
Боец рассказал об уничтожении огневой точки ВСУ под Купянском
2025-09-30T06:37:00+03:00
2025-09-30T09:25:00+03:00
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 сен - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил огневую точку украинских военных, препятствующих продвижению российских штурмовиков под Купянском, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Ералаш". "Было продвижение штурмовой группы, на их пути находился окоп с землянкой, в котором находился пулеметчик. Как правило, они работают в паре с гранотометчиком, и они мешали продвижению нашей группы. Нам дали координаты цели и мы отработали одним термобаром, штурмовики продвинулись дальше, соответственно, цель была уничтожена", - сказал "Ералаш". Он добавил, что расчет эффективно применяет различные типы ракет для поражения целей на расстоянии до восьми километров, высокоточное оружие позволяет уничтожать укрепленные объекты противника, включая блиндажи, долговременные огневые точки из бетона и технику, обеспечивая поддержку штурмовикам.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 сен - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил огневую точку украинских военных, препятствующих продвижению российских штурмовиков под Купянском, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Ералаш".
"Было продвижение штурмовой группы, на их пути находился окоп с землянкой, в котором находился пулеметчик. Как правило, они работают в паре с гранотометчиком, и они мешали продвижению нашей группы. Нам дали координаты цели и мы отработали одним термобаром, штурмовики продвинулись дальше, соответственно, цель была уничтожена", - сказал "Ералаш".
Он добавил, что расчет эффективно применяет различные типы ракет для поражения целей на расстоянии до восьми километров, высокоточное оружие позволяет уничтожать укрепленные объекты противника, включая блиндажи, долговременные огневые точки из бетона и технику, обеспечивая поддержку штурмовикам.
