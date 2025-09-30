https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045280545.html
ВС России уничтожили автомобиль и робототехнический комплекс ВСУ в ДНР
Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили автомобиль с живой силой и наземный робототехнический комплекс (НРТК) РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T06:03:00+03:00
2025-09-30T06:03:00+03:00
2025-09-30T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили автомобиль с живой силой и наземный робототехнический комплекс (НРТК) противника на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции (СВО). Противник, совершавший ротацию, был замечен и уничтожен FPV-дроном операторами БПЛА 6-й дивизии", - рассказали в сообщении ведомства. В МО РФ добавили, что операторы FPV-дронов уничтожили вражеский наземный робототехнический комплекс (НРТК) вооруженных сил Украины (ВСУ), который противник готовил для прокладки колючей проволоки.
