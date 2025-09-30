https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045280545.html

ВС России уничтожили автомобиль и робототехнический комплекс ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили автомобиль и робототехнический комплекс ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.09.2025

ВС России уничтожили автомобиль и робототехнический комплекс ВСУ в ДНР

Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили автомобиль с живой силой и наземный робототехнический комплекс (НРТК) РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T06:03:00+03:00

2025-09-30T06:03:00+03:00

2025-09-30T06:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100404_0:53:3040:1763_1920x0_80_0_0_bb7d4e6c18bf932bd3540b72ce8ff247.jpg

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили автомобиль с живой силой и наземный робототехнический комплекс (НРТК) противника на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции (СВО). Противник, совершавший ротацию, был замечен и уничтожен FPV-дроном операторами БПЛА 6-й дивизии", - рассказали в сообщении ведомства. В МО РФ добавили, что операторы FPV-дронов уничтожили вражеский наземный робототехнический комплекс (НРТК) вооруженных сил Украины (ВСУ), который противник готовил для прокладки колючей проволоки.

https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045277771.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины