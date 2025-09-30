https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045277771.html
РСЗО "Запада" уничтожили пункты размещения личного состава ВСУ в ЛНР
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Реактивные системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники ВСУ, а также сорвали ротацию подразделений в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники противника и сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР", - говорится в сообщении.
луганская народная республика
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
