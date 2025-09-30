Рейтинг@Mail.ru
РСЗО "Запада" уничтожили пункты размещения личного состава ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045277771.html
РСЗО "Запада" уничтожили пункты размещения личного состава ВСУ в ЛНР
РСЗО "Запада" уничтожили пункты размещения личного состава ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 30.09.2025
РСЗО "Запада" уничтожили пункты размещения личного состава ВСУ в ЛНР
Реактивные системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники ВСУ, а также сорвали... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T05:07:00+03:00
2025-09-30T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034852346_0:144:1612:1051_1920x0_80_0_0_afe2c6ef3de41d7006f5dca0ce575dae.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Реактивные системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники ВСУ, а также сорвали ротацию подразделений в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники противника и сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045277655.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034852346_0:0:1460:1095_1920x0_80_0_0_c1e55817d1d5f81ee3cb40a84a27e1d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
РСЗО "Запада" уничтожили пункты размещения личного состава ВСУ в ЛНР

Минобороны: РСЗО "Ураган" уничтожили пункты размещения личного состава ВСУ в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Реактивные системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники ВСУ, а также сорвали ротацию подразделений в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники противника и сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Артиллеристы "Востока" уничтожили группу ВСУ в Днепропетровской области
05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала