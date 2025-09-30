https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045277771.html

РСЗО "Запада" уничтожили пункты размещения личного состава ВСУ в ЛНР

2025-09-30T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034852346_0:144:1612:1051_1920x0_80_0_0_afe2c6ef3de41d7006f5dca0ce575dae.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Реактивные системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники ВСУ, а также сорвали ротацию подразделений в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники противника и сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР", - говорится в сообщении.

2025

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)