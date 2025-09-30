https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045274066.html

Бойцы уничтожили две группы ВСУ под Купянском

Бойцы уничтожили две группы ВСУ под Купянском

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 сен - РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" уничтожили сразу две группы ВСУ точным попаданием противотанковой ракеты в укрепленный блиндаж во время ротации под Купянском, рассказал РИА Новости командир одного из подразделения группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Майами". "Поступила информация от наших разведчиков (артразведки 1-й танковой армии - ред.), что группа военнослужащих ВСУ с определенной дистанцией идет вдоль посадки, было решено, чтобы они дошли до конечного пункта какого-то, а дальше будем смотреть по ситуации. Собственно, так и произошло, группа зашла в блиндаж, расчет отработал одной ракетой", - сказал "Майами". Собеседник агентства уточнил, что удар был нанесен противотанковой ракетой, в момент попадания внутри одновременно находились обе группы противника. "Успех операции был достигнут благодаря выдержке и точному расчету времени удара, когда смена личного состава противника была наиболее уязвима", - сказал командир.

