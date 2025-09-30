Рейтинг@Mail.ru
Бойцы уничтожили две группы ВСУ под Купянском - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:33 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045274066.html
Бойцы уничтожили две группы ВСУ под Купянском
Бойцы уничтожили две группы ВСУ под Купянском - РИА Новости, 30.09.2025
Бойцы уничтожили две группы ВСУ под Купянском
Бойцы группировки "Запад" уничтожили сразу две группы ВСУ точным попаданием противотанковой ракеты в укрепленный блиндаж во время ротации под Купянском,... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T03:33:00+03:00
2025-09-30T03:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100503_0:126:2953:1787_1920x0_80_0_0_9b6675666a055408aa98b61bfd29a4b6.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 сен - РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" уничтожили сразу две группы ВСУ точным попаданием противотанковой ракеты в укрепленный блиндаж во время ротации под Купянском, рассказал РИА Новости командир одного из подразделения группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Майами". "Поступила информация от наших разведчиков (артразведки 1-й танковой армии - ред.), что группа военнослужащих ВСУ с определенной дистанцией идет вдоль посадки, было решено, чтобы они дошли до конечного пункта какого-то, а дальше будем смотреть по ситуации. Собственно, так и произошло, группа зашла в блиндаж, расчет отработал одной ракетой", - сказал "Майами". Собеседник агентства уточнил, что удар был нанесен противотанковой ракетой, в момент попадания внутри одновременно находились обе группы противника. "Успех операции был достигнут благодаря выдержке и точному расчету времени удара, когда смена личного состава противника была наиболее уязвима", - сказал командир.
https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045270090.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100503_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_25f618177153e8ac54f0b1d3701eee64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Бойцы уничтожили две группы ВСУ под Купянском

Бойцы уничтожили две группы ВСУ во время ротации в блиндаже под Купянском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 сен - РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" уничтожили сразу две группы ВСУ точным попаданием противотанковой ракеты в укрепленный блиндаж во время ротации под Купянском, рассказал РИА Новости командир одного из подразделения группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии с позывным "Майами".
"Поступила информация от наших разведчиков (артразведки 1-й танковой армии - ред.), что группа военнослужащих ВСУ с определенной дистанцией идет вдоль посадки, было решено, чтобы они дошли до конечного пункта какого-то, а дальше будем смотреть по ситуации. Собственно, так и произошло, группа зашла в блиндаж, расчет отработал одной ракетой", - сказал "Майами".
Собеседник агентства уточнил, что удар был нанесен противотанковой ракетой, в момент попадания внутри одновременно находились обе группы противника.
"Успех операции был достигнут благодаря выдержке и точному расчету времени удара, когда смена личного состава противника была наиболее уязвима", - сказал командир.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Оператор БПЛА сжег шесть единиц техники ВСУ в ДНР
02:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала