Два российских расчета ударных дронов за смену уничтожили под Константиновкой в ДНР 12 вражеских пунктов управления БПЛА, в том числе те, где дислоцировались... РИА Новости, 30.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

константиновка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Два российских расчета ударных дронов за смену уничтожили под Константиновкой в ДНР 12 вражеских пунктов управления БПЛА, в том числе те, где дислоцировались элитные подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" и "К2", рассказал РИА Новости оператор ударных БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Сид". "Крайние задачи в основном в Константиновской агломерации. Мы работали усиленно по вражеским точкам БПЛА, ФПВшным, КТшным (квадрокоптерного типа - ред.) - как раз "Мадьяры" и "К2" (элитные подразделения БПЛА ВСУ - ред.). Они сейчас все у нас здесь на направлении. Мы двумя расчетами (за смену - ред.) поразили около 12 ФПВшных точек", - сказал "Сид". По словам бойца, в район Константиновки противником были переброшены серьезные резервы, включая элитные подразделения операторов БПЛА. "У кого есть оборудование получше, они прямо близко не садятся. Я думаю, в районе 10 километров от линии боевого соприкосновения они точно сидят. Те, у кого нет хорошего оборудования летать издалека, их толкают ближе к нам. Но это для них плохо сказывается", - добавил собеседник агентства.

константиновка

донецкая народная республика

2025

