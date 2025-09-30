Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал об уничтожении боевиков "Птиц Мадьяра" под Константиновкой - РИА Новости, 30.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
03:07 30.09.2025
Боец рассказал об уничтожении боевиков "Птиц Мадьяра" под Константиновкой
Два российских расчета ударных дронов за смену уничтожили под Константиновкой в ДНР 12 вражеских пунктов управления БПЛА, в том числе те, где дислоцировались... РИА Новости, 30.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Два российских расчета ударных дронов за смену уничтожили под Константиновкой в ДНР 12 вражеских пунктов управления БПЛА, в том числе те, где дислоцировались элитные подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" и "К2", рассказал РИА Новости оператор ударных БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Сид". "Крайние задачи в основном в Константиновской агломерации. Мы работали усиленно по вражеским точкам БПЛА, ФПВшным, КТшным (квадрокоптерного типа - ред.) - как раз "Мадьяры" и "К2" (элитные подразделения БПЛА ВСУ - ред.). Они сейчас все у нас здесь на направлении. Мы двумя расчетами (за смену - ред.) поразили около 12 ФПВшных точек", - сказал "Сид". По словам бойца, в район Константиновки противником были переброшены серьезные резервы, включая элитные подразделения операторов БПЛА. "У кого есть оборудование получше, они прямо близко не садятся. Я думаю, в районе 10 километров от линии боевого соприкосновения они точно сидят. Те, у кого нет хорошего оборудования летать издалека, их толкают ближе к нам. Но это для них плохо сказывается", - добавил собеседник агентства.
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Бойцы уничтожили пункты управления "Птиц Мадьяра" под Константиновкой

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Два российских расчета ударных дронов за смену уничтожили под Константиновкой в ДНР 12 вражеских пунктов управления БПЛА, в том числе те, где дислоцировались элитные подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" и "К2", рассказал РИА Новости оператор ударных БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Сид".
"Крайние задачи в основном в Константиновской агломерации. Мы работали усиленно по вражеским точкам БПЛА, ФПВшным, КТшным (квадрокоптерного типа - ред.) - как раз "Мадьяры" и "К2" (элитные подразделения БПЛА ВСУ - ред.). Они сейчас все у нас здесь на направлении. Мы двумя расчетами (за смену - ред.) поразили около 12 ФПВшных точек", - сказал "Сид".
По словам бойца, в район Константиновки противником были переброшены серьезные резервы, включая элитные подразделения операторов БПЛА.
"У кого есть оборудование получше, они прямо близко не садятся. Я думаю, в районе 10 километров от линии боевого соприкосновения они точно сидят. Те, у кого нет хорошего оборудования летать издалека, их толкают ближе к нам. Но это для них плохо сказывается", - добавил собеседник агентства.
