Оператор БПЛА сжег шесть единиц техники ВСУ в ДНР
2025-09-30T02:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Расчет ударных дронов ВС России за один день уничтожил шесть единиц техники противника в районе населённого пункта Старорайское ДНР, рассказал РИА Новости оператор ударных БПЛА подразделения ЮВО, выполняющего задачи в интересах группировки "Центр", с позывным "Интерн". "Товарищ мой шесть машин (ВСУ - ред.) спалил за сегодняшний день ... В районе Старорайского, населённого пункта. Вот буквально сегодня шесть единиц техники спалил", — сообщил "Интерн". По словам бойца, дроны позволяют с высокой точностью отличать военные цели от гражданского транспорта. "Тактические знаки очень хорошо видно на дверях и установки РЭБ на машине — при подлёте это всё прекрасно видно", – уточнил боец.
