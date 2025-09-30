Рейтинг@Mail.ru
Оператор БПЛА сжег шесть единиц техники ВСУ в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:08 30.09.2025
Оператор БПЛА сжег шесть единиц техники ВСУ в ДНР
Расчет ударных дронов ВС России за один день уничтожил шесть единиц техники противника в районе населённого пункта Старорайское ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2025
ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Расчет ударных дронов ВС России за один день уничтожил шесть единиц техники противника в районе населённого пункта Старорайское ДНР, рассказал РИА Новости оператор ударных БПЛА подразделения ЮВО, выполняющего задачи в интересах группировки "Центр", с позывным "Интерн". "Товарищ мой шесть машин (ВСУ - ред.) спалил за сегодняшний день ... В районе Старорайского, населённого пункта. Вот буквально сегодня шесть единиц техники спалил", — сообщил "Интерн". По словам бойца, дроны позволяют с высокой точностью отличать военные цели от гражданского транспорта. "Тактические знаки очень хорошо видно на дверях и установки РЭБ на машине — при подлёте это всё прекрасно видно", – уточнил боец.
Оператор БПЛА сжег шесть единиц техники ВСУ в ДНР

Оператор БПЛА за день сжег шесть единиц техники ВСУ под Старорайским

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Расчет ударных дронов ВС России за один день уничтожил шесть единиц техники противника в районе населённого пункта Старорайское ДНР, рассказал РИА Новости оператор ударных БПЛА подразделения ЮВО, выполняющего задачи в интересах группировки "Центр", с позывным "Интерн".
"Товарищ мой шесть машин (ВСУ - ред.) спалил за сегодняшний день ... В районе Старорайского, населённого пункта. Вот буквально сегодня шесть единиц техники спалил", — сообщил "Интерн".
По словам бойца, дроны позволяют с высокой точностью отличать военные цели от гражданского транспорта.
"Тактические знаки очень хорошо видно на дверях и установки РЭБ на машине — при подлёте это всё прекрасно видно", – уточнил боец.
Боец рассказал о попытках ВСУ штурмовать занятые ВС России позиции
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФЮжный военный округВооруженные силы Украины
 
 
