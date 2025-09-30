https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045269695.html
Операторы БПЛА блокируют передвижения в тылу ВСУ, рассказал командир
ТОКМАК (Запорожская область), 30 сен - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России блокируют передвижение техники украинских боевиков в тыловых позициях в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир подразделения БПЛА с позывным "Лис". Ранее командиры подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывными "Грибник" и "Москва" сообщили РИА Новости, что им удалось благодаря техническим решениям обойти систему РЭБ ВСУ и провести беспилотники на рекордное для данного направления расстояние от линии боевого соприкосновения - более 30 километров. Позже "Лис" сообщал РИА Новости, что в результате рейда ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии в тыл ВСУ был поражен бронированный автомобиль MaxxPro и автомобиль полиции Украины, передвигавшийся в районе скопления украинских боевиков. "Воздушная разведка артиллерии засекла попытку эвакуации противником остановившегося внедорожника в районе второй-третей линии обороны противника. Было нанесено огневое воздействие. Также в район были направлены наши "птички" . В результате - уничтожен автомобиль HMMWV и пикап. Блокируем все передвижения техники противника в зоне нашего влияния. Это район города Орехов", - рассказал "Лис".
